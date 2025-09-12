Renovación del playón en el Barrio Del trabajo: el plan para modernizar los espacios de recreación cipoleños

Los trabajos incluyen recambio de luminarias, alambrado y demarcación de la superficie. La obra se suma a la obra del playón del Barrio Costa Norte de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha los trabajos de mejoramiento del playón deportivo de la plaza del Barrio del Trabajo . Las reformas incluyen el cambio de luminarias , la demarcación de toda la superficie del playón y colocación de nuevo alambrado . Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras de Infraestructura.

El playón deportivo ubicado entre las calles Ingeniero Pagano y Juan José Paso funciona como un espacio de encuentro para los más jóvenes. El juego, el fútbol y la alegría de la juventud se unen en ese espacio del barrio Del Trabajo. Los trabajos permitirán que los niños jueguen con iluminación y seguros .

El intendente Rodrigo Buteler recorrió el sector y afirmó: “Tal como nos habíamos comprometido con los chicos del barrio, en dos semanas vamos a tener iluminación nueva para jugar seguros ”. La promesa apunta a garantizar mayor seguridad para los vecinos del barrio, los visitantes y las infancias que utilizan el predio.

Desde la Secretaría municipal precisaron que las intervenciones contemplan el recambio de luminarias, trabajos de pintura para la demarcación de la superficie del playón y la mejora integral del alambrado. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 15 días.

Este tipo de obras en espacios de recreación, permite consolidar espacios barriales de encuentro, juego y disfrute para las familias, vecinos y niños.

La renovación del barrio Costa Norte con canchas de básquet y mini fútbol

La obra se suma a los avances en el playón deportivo del barrio Costa Norte, que se encuentra actualmente en ejecución y forma parte del mismo plan de recuperación de espacios de recreación impulsado por la gestión local.

El proyecto incluye la creación de un área para juegos infantiles y ejercitación, además de canchas de básquet y mini fútbol. De esta manera, el predio se convertirá en el escenario para diversas actividades deportivas y recreativas.

La construcción del playón deportivo barrial se emplaza junto al Centro Comunitario con el objetivo de fortalecer la integración social y fortalecer un espacio de intercambio en la comunidad, según explicó la Dirección de Arquitectura.

El nuevo espacio contará con una superficie de hormigón de 10 metros por 20 metros, veredas perimetrales de un metro de ancho y mejoras de accesibilidad. Además, se planifica la ejecución de escalinatas para salvar la altura en la que se encuentra el playón.

Un nuevo parque en Manzanar Kossman

Cipolletti continúa avanzando en su plan integral de creación y recuperación de espacios públicos con una fuerte apuesta por el ambiente y la calidad de vida urbana. Un plan que se refleja con el nuevo espacio verde que se construye en el barrio Manzanar Kossman, el cual se encuentra en plena ejecución y será inaugurado en octubre.

Paralelamente, el Municipio despliega tareas de reforestación en distintos sectores de la ciudad y prepara más intervenciones vinculadas al cuidado del arbolado y la recuperación del espacio público.

Ubicado sobre la calle Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos, el nuevo parque que se está desarrollando en Manzanar Kossman contará con una superficie total de 6.460 metros cuadrados.

La obra, que inició el pasado 28 de julio, ya se encuentra en una etapa importante de avance: esta semana se están ejecutando las veredas y se finalizará la instalación del sistema de riego, que incluye una cisterna, casilla de bombeo, cordones perimetrales y de contención.

Desde la secretaría de Obras Públicas se detalló que el espacio se dividirá en dos sectores: uno de 2.159 m² que será destinado a una plaza, con senderos y espacios de permanencia para vecinos y vecinas; y otro de 4.300 m² que se parquizará e incorporará un sistema de riego completo, reforzando el objetivo ambiental del proyecto.

Esta intervención no solo busca generar un nuevo espacio de encuentro en el barrio, sino también integrar áreas verdes que hoy están subutilizadas, mejorando la infraestructura urbana, promoviendo la accesibilidad y reforzando la presencia de naturaleza en el entorno cotidiano.