Quién era el joven que falleció en el canal de riego de Fernández Oro: detalles de la autopsia y la dolorosa hipótesis de su muerte

El informe preliminar de la autopsia descartó signos de criminalidad e intervención de terceros. La angustiante hipótesis sobre lo que pasó.

Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo hallado en el canal de riego pertenece a Claudio Alejandro Del Valle Nadares, de 37 años.

La autopsia realizada al hombre hallado sin vida en el canal de riego en Fernández Oro permitió conocer la causa del fallecimiento. El informe preliminar del cuerpo encontrado a la vera de la Ruta Provincial 65 descartó signos de criminalidad y permitió identificar al hombre a partir del sistema de huellas dactilares.

La víctima fue identificada como Claudio Alejandro Del Valle Nadares, de 37 años. El reconocimiento se confirmó a partir del análisis de sus huellas dactilares. El hombre tenía domicilio en Fernández Oro y sus familiares ya fueron notificados por las autoridades.

Según los primeros resultados forenses, la causa de muerte sería un “traumatismo raquimedular por zambullida cervical”. Este tipo de lesión se produce por un fuerte impacto al ingresar al agua. El golpe afecta la columna vertebral y la médula espinal. El tipo de lesión sugiere que el hombre se sumergió al agua bruscamente mediante un “clavado”.

El informe médico no detectó lesiones compatibles con la intervención de terceros. Esta conclusión descarta, en principio, un hecho violento. Los peritos continúan analizando elementos para cerrar el estudio definitivo. La causa permanece bajo investigación judicial.

Cadáver canal Oro 5 El cuerpo hallado este jueves en un canal de Fernández Oro aún no fue identificado. Fue enviado para realizarle la autopsia. Gentileza

El joven expresó que iba a tirarse al canal para refrescarse

A partir de entrevistas realizadas por personal del Ministerio Público Fiscal y efectivos policiales, se reconstruyeron las últimas horas del hombre. Vecinos y familiares indicaron que fue visto con vida el lunes por la tarde. Según relataron, manifestó su intención de ir al canal para refrescarse. Ese dato orientó las tareas de búsqueda.

Cadáver canal Oro

El rastrillaje realizado por la Brigada de Investigaciones y la brigada de canes permitió reforzar esa hipótesis. Durante el operativo se localizaron prendas de vestir a la orilla del canal. Los objetos estaban a unos 200 metros del sitio donde se encontró el cuerpo. Este hallazgo resultó clave para reconstruir el recorrido.

Las diligencias continúan para completar el expediente y establecer con precisión las circunstancias del hecho. La principal hipótesis sostiene que se trataría de un accidente.