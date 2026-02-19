Confirmaron la identidad del cuerpo que apareció en el canal de riego: era un vecino de Fernández Oro

El cadáver fue enviado a General Roca para la autopsia y todavía esperan la llegada de los resultados. El cuerpo no tendría indicios visibles de criminalidad. Tiene tatuajes particulares.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo hallado en el canal de riego pertenece a un vecino de Fernández Oro.

Durante el transcurso de la mañana de este jueves, encontraron un cuerpo flotando en el canal de riego de Fernández Oro , que corre paralelo a la Ruta Provincial 65. Fuentes policiales confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad y vecino de Fernández Oro . Sin embargo, su cadáver fue trasladado a la morgue de General Roca para realizarle la autopsia que permita confirmar su identidad y determinar las causas de la muerte.

Fuentes policiales en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Lo que sabemos es que el hombre sería de Fernández Oro , ya que tiene radicación en la localidad. El hombre estaba separado o divorciado de su pareja, pero es toda la información que tenemos hasta la llegada de los resultados de la autopsia”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal que quedó a cargo de la investigación informaron que el informe preliminar del Gabinete de Criminalística no advirtió indicios de criminalidad , hipótesis que deberá ser corroborada por la pericia.

Esperan los resultados de la autopsia

Pero además trascendió que se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años de edad que tiene particulares y posee tatuajes visibles en la piel.

Cadáver canal Oro 5 El cuerpo hallado este jueves en un canal de Fernández Oro aún no fue identificado. Fue enviado para realizarle la autopsia. Gentileza

El hallazgo se registró en horas de la mañana, y con el correr de las horas se conoció que quien lo encontró fue un trabajador del área de riego, conocido popularmente como “tomero”, quien lo descubrió dentro del cause de agua en un sector ubicado a metros de la estación de servicios de YPF.

Fue en un lugar donde hay un enrejado que frena el avance de la basura que arrastra el cauce agua. Desde la fiscalía se informó que tomaron otras medidas en el marco de la pesquisa. Entre ellas la recolección de testimonios y en el análisis de registros fílmicos provenientes de cámaras de seguridad de la zona.

Cadáver canal Oro 4 Un gran operativo policial se realiza en la zona del acceso oeste a Fernández Oro, donde encontraron un cadáver flotando en un canal.

Un cuerpo tatuado

El comisario inspector Gustavo Moraga, jefe de la zona, indicó que el tomero ya prestó declaración e indicó que entre otros datos, dijo que el lunes realizó trabajos de limpieza el área y que no encontró nada que le llamase la atención.

El oficial, en declaraciones al noticiero del canal Somos El Valle, sostuvo que el operario alertó el hecho inmediatamente, por lo que luego se puso en marcha el operativo con la Fiscalía encabezada por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos, quien quedó a cargo del caso, autoridades policiales, el médico de la fuerza, el Gabinete de Criminalístico, Bomberos Voluntarios y la Brigada de Investigaciones de Cipolletti.

Cadáver canal Oro 7 El cuerpo fue descubierto flotando en el canal de riego.

Moraga agregó que pudieron observar en el cuerpo visibles tatuajes, una particularidad que será relevante para identificar a la persona fallecida, dado que la podrán cotejar los diseños con la base de datos de la fuerza.

En este mismo marco, añadió que también cabe la posibilidad de tomarle huellas dactilares con el mismo objetivo, aunque esta opción estará condicionada por el estado en que se encuentra el cuerpo. Una primera versión sostenía que a primera vista daba la sensación de haber estado un tiempo prolongado sumergido.

El jefe policial también destacó que no tiene registros de personas buscadas en la jurisdicción de la Unidad Regional 5ª, que va desde Fernández Oro a Catriel. Será clave para despejar todas las dudas el resultado de la necropsia, que determinará la causa de muerte y su identificación. Se presume que la intervención se llevará a cabo luego de que el cuerpo esté en condiciones, dado su estado de fragilidad generada por haber estado dentro de agua.