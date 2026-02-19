Encontraron un cadáver flotando en un canal de Fernández Oro

Lo hallaron durante la mañana de este jueves en un cauce a la vera de la Ruta 65, en inmediaciones a la estación de servicios YPF.

Un gran operativo policial se realiza en la zona del acceso oeste a Fernández Oro, donde encontraron un cadáver flotando en un canal.

Encontraron un cuerpo flotando en el canal de riego de Fernández Oro , ubicado a metros de la estación de servicio YPF y a la vera de la Ruta Provincial 65 . Un gran operativo se realiza en el sector y hay demoras en el tránsito vehicular. En estos momentos trabaja la Brigada de Investigaciones, el Cuerpo de Seguridad Vial, Unidad 26 y Criminalística.

Trascendió que el cadáver, que sería de un adulto mayor, apareció en un enrejado que contiene la suciedad que arrastra el cauce, y que de acuerdo a lo observado por los primeros testigos, tendría varios días de permanencia en el lugar.

El canal está sobre sobre la margen sur de la ruta, es decir a la derecha yendo desde Cipolletti. Funcionarios del Ministerio Públicos Fiscal se habían también constituido en el sitio. También se había reunido un grupo de personas que habrían demostrado suma aflicción ante el suceso, por lo que no se destaca que tengan vinculación con el fallecido.

image

Amplio operativo en el lugar

Todo el sector había sido acordonado, y en ese perímetro trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones, el Cuerpo de Seguridad Vial, personal de la Unidad 26 y Criminalística.

Los uniformados preservan el área mientras se realizan las primeras pericias para determinar la identidad de la persona y establecer en qué circunstancias terminó en el canal.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que las tareas podrían extenderse durante varias horas, ya que se deben relevar pruebas y realizar el levantamiento formal del cuerpo. De hecho, armaban un gazebo para efectuar las diligencias previstas en este tipo de casos.

Tránsito con demoras

El movimiento policial y la reducción de calzada generan complicaciones para quienes circulan por la Ruta 65. Se recomienda transitar con precaución y prever posibles retrasos.

La investigación está en curso y no se descartan hipótesis. Con el correr de las horas podrían conocerse más detalles sobre un hallazgo que sacudió la tranquilidad de la zona. Serán claves los resultados de la autopsia.

NOTICIA EN DESARROLLO