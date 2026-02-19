Hallan muerta a una mujer tras más de un mes desaparecida

Vecinos alertaron sobre la ausencia prolongada de una mujer mayor y familiares hallaron su cuerpo. La investigación está en curso.

La mujer fue hallada por su hija en su domicilio de Viedma luego de varias semanas desaparecida. Foto: Gentileza (NoticiasNet).

La comunidad de Viedma se vio conmovida este miércoles tras el hallazgo del cuerpo de una mujer , luego de que vecinos alertaran a la familia sobre su ausencia prolongada. La causa fue caratulada como “ muerte de origen dudoso ” y la investigación continúa en curso.

Vecinos de la zona habían notado que no veían a la mujer desde hacía semanas y avisaron a su familia . Su hija, quien mantenía una relación distante con la madre, decidió investigar la situación y se presentó en el domicilio, ubicado cerca de las calles Ituzaingó y Tucumán .

Al no recibir respuesta, solicitó la presencia policial y de un cerrajero para poder ingresar a la vivienda.

La encontraron muerta en su hogar

Una vez dentro, en el baño, encontraron el cuerpo de la adulta mayor en estado avanzado de deterioro. El médico policial presente indicó que no fue posible realizar un examen físico y recomendó realizar la autopsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

Durante la inspección, se constató que la correspondencia acumulada tenía su boleta más antigua fechada en noviembre de 2025, confirmando que la mujer no había sido vista por varias semanas.

El fiscal de turno fue informado del hallazgo y ordenó la intervención del gabinete criminalístico. La causa fue caratulada como “muerte de origen dudoso”, y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la posibilidad de factores externos o naturales.

