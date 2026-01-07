LMCipolletti violencia de género Violenta pelea entre una pareja de policías de Río Negro: tuvo que intervenir el comisario

Ocurrió durante la madrugada en el domicilio de la pareja. El agente fue detenido por su propio jefe de unidad tras ejercer violencia de género.







La pelea derivó en la detención del agente que terminó aislado en un calabozo de la Comisaría 1ª. Archivo

La Policía de Río Negro se vio atravesada por un incidente dentro de la fuerza que fue protagonizado por una pareja de agentes. El hecho de violencia comenzó en la noche del martes y finalizó durante la madrugada de este miércoles. El hombre quedó detenido por su propio jefe de unidad luego de haber sido encerrado en el baño por su pareja tras una discusión que derivó en violencia de género.

El hecho ocurrió en el barrio Inalauquen de Viedma cuando vecinos confirmaron la pelea entre los uniformados. Según dieron a conocer, el agente habría agredido a su novia, quien cumple funciones en otra jurisdicción tras una discusión. En el altercado, ella le habría quitado el arma reglamentaria y logró encerrarlo en el baño con una hábil maniobra.

Tras el incidente y las denuncias de los vecinos, varios móviles policiales se presentaron en el domicilio del complejo habitacional e intentaron hacer entrar en razón al agente. Sin embargo, no lograron calmarlo hasta que se presentó su jefe de unidad. En mitad de la madrugada, el oficial entregó su arma y la de su pareja a su comisario. Tras el procedimiento, quedó detenido.