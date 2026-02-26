Vecinos atraparon a un ladrón tras una persecución en pleno centro de Cipolletti

La víctima comenzó a perseguirlo a los gritos y varios vecinos se sumaron. El sospechoso intentó deshacerse del celular robado, pero fue reducido a pocas cuadras y terminó detenido.

El sospechoso fue atrapado por los vecinos hasta que llegó la policía. Foto: Gentileza.

Una escena de tensión se vivió este miércoles por la tarde en una transitada zona de Cipolletti, cuando un grupo de vecinos persiguió y logró reducir a un hombre acusado de robarle el celular a una mujer . El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en calle Hipólito Yrigoyen, casi Italia.

Todo comenzó cuando, según relataron testigos, la víctima advirtió el robo y comenzó a correr detrás del sospechoso desde la intersección de Sáenz Peña y Yrigoyen. A los gritos pidió ayuda y varios vecinos no dudaron en intervenir: se sumaron a la persecución y siguieron al hombre por varias cuadras.

En plena huida, el sospechoso arrojó un teléfono celular junto a un vehículo estacionado, en un intento por deshacerse de la prueba. Sin embargo, continuó corriendo hasta que finalmente fue alcanzado y retenido por vecinos en la esquina de Yrigoyen e Italia.

Lo detuvieron en el centro de Cipolletti

Minutos después llegó personal de la Comisaría 4º, que tomó el control de la situación. Al verificar lo ocurrido, los efectivos constataron que el hombre se había descartado de dos teléfonos: uno de su propiedad y otro perteneciente a la damnificada.

El sujeto fue identificado y trasladado a la unidad policial. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y se recepcionó la denuncia correspondiente.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del acusado en el marco de una causa por robo en grado de tentativa. El celular sustraído fue recuperado y devuelto a su dueña.

El episodio volvió a poner en escena una postal cada vez más frecuente: vecinos que, ante un hecho delictivo, reaccionan de inmediato y colaboran para evitar que el autor escape.

La Policía recuperó un auto que robaron en el Anai Mapu

La Policía de Cipolletti recuperó en un rápido operativo un auto que había robado un grupo de jóvenes en la zona del barrio Flamingo de Cipolletti.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 22 y la búsqueda en la que participaron distintas unidades de la fuerza, se centró en la zona norte de la ciudad, hacia donde la banda había escapado, según testimonios recogidos en el lugar.

Cerca de media hora después efectivos de la BMA -Brigada Motorizada de Apoyo- divisaron el rodado informado que transitaba por las calles Río Negro y 17 de Julio, en el barrio Anai Mapu.

De inmediato varios móviles de la fuerza se dirigieron al lugar, donde los ladrones, al verse rodeados, intentaron embestir a los policías. En esa maniobra el vehículo impactó contra el paredón de una vivienda. De inmediato se bajaron del vehículo y escaparon corriendo. De todos modos pudieron advertir que se trata de muchachos jóvenes, con una alta probabilidad de que vivan en el sector barrial, que revelaron conocer.