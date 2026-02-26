La Policía recuperó un auto que robaron en el Anai Mapu

Un grupo de jóvenes se apoderó del vehículo que encontraron en el barrio Flamingo. Tras una persecución y verse rodeados en el Anai Mapu, escaparon.

El vehículo recuperado por la Policía de Cipolletti, luego que fuera robado en el barrio Flamingo.

La Policía de Cipolletti recuperó en un rápido operativo un auto que había robado un grupo de jóvenes en la zona del barrio Flamingo de Cipolletti.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 22 y la búsqueda en la que participaron distintas unidades de la fuerza, se centró en la zona norte de la ciudad, hacia donde la banda había escapado , según testimonios recogidos en el lugar.

Cerca de media hora después efectivos de la BMA -Brigada Motorizada de Apoyo- divisaron el rodado informado que transitaba por las calles Río Negro y 17 de Julio, en el barrio Anai Mapu.

De inmediato varios móviles de la fuerza se dirigieron al lugar, donde los ladrones, al verse rodeados, intentaron embestir a los policías. En esa maniobra el vehículo impactó contra el paredón de una vivienda. De inmediato se bajaron del vehículo y escaparon corriendo. De todos modos pudieron advertir que se trata de muchachos jóvenes, con una alta probabilidad de que vivan en el sector barrial, que revelaron conocer.

Personal del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales en busca de rastros y otros indicios que les permita ubicar a los delincuentes. También intervino la Fiscalía de Turno. Como es habitual en estos casos, rastrean imágenes de cámara de seguridad en busca de más información. Alrededor de las 23:30 el Astra fue restituido a su propietaria.

Sin rastros de los ladrones

Los autores no habían sido atrapados hasta el mediodía de este jueves. Si bien nunca se descarta ninguna posibilidad, en este caso estiman que no habría sido un hecho perpetrado por delincuentes expertos vinculados al robo organizado de vehículos para desguazarlos o introducirlos en el mercado negro. Más bien presumen se trató de oportunistas que aprovecharon la ocasión.

Sucede que encontraron el auto con la ventanilla baja y las llaves de arranque colocadas, informaron fuentes de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, a cargo de la investigación.

Lo atraparon en una moto robada

El domingo 22 de febrero alrededor de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, en conjunto con la Unidad 26°, realizó un control vehicular sobre la Ruta Provincial 65, donde se procedió a la identificación de una moto que conducía un hombre.

Al consultar los datos en el sistema policial, el rodado registraba pedido de secuestro vigente desde el 26 de julio de 2025 por el delito de Hurto, requerido por la Comisaría 45° de Cipolletti.

Moto robada Mapu

Anoticiada la fiscal en turno, dispuso el secuestro del birodado y la notificación al conductor por el delito de Encubrimiento, quedando las actuaciones a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y la Unidad 26°.