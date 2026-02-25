Impactante accidente en el ingreso a Cipolletti: tres vehículos chocaron entre Toschi y Ruta 22

El siniestro ocurrió pasadas las 15 en uno de los accesos más transitados a la ciudad y generó importantes demoras, mientras Policía y Tránsito trabajan en el lugar.

El choque se produjo en el ingreso a Cipolletti por calle Toschi, en la intersección con Ruta 22. Foto: Gentileza.

Un fuerte choque entre tres vehículos se registró este miércoles pasadas las 15 en el ingreso a Cipolletti , en la intersección de Ruta Nacional 22 y Toschi .

El siniestro ocurrió hace instantes y generó demoras en la circulación, en uno de los accesos más transitados a la ciudad. Según se puede observar en el lugar, uno de los autos —un Volkswagen blanco— sufrió importantes daños en la parte frontal, mientras que los otros dos vehículos involucrados también presentaban golpes visibles .

Personal de la Policía y agentes de Tránsito municipal trabajan en el sector para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. Se montó un operativo con conos de señalización y se dispusieron desvíos parciales para evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque los ocupantes de los rodados fueron asistidos en el lugar.

choque cipolletti 2

El hecho se produjo bajo cielo despejado y buena visibilidad, por lo que restará determinar la mecánica del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados.

Se recomienda circular con precaución por la zona, ya que el tránsito continúa reducido mientras se desarrollan las tareas de rigor.

Brutal choque en la Ruta 22: dos camiones impactaron de frente y se incendiaron

La semana pasada, un violento choque entre dos camiones tuvo lugar en la Ruta Nacional 22, en la zona de la curva de Cervantes. El siniestro dejó a tres personas lesionadas que fueron trasladas al Hospital de Cervantes y el impacto provocó el incendio de un semirremolque. El siniestro generó un amplio operativo de emergencia y todavía trabajan en el lugar agentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 13.30, a la altura del kilómetro 1163 en la zona de curvas de Cervantes, confirmado por fuentes policiales. Según las primeras averiguaciones, los vehículos de gran porte circulaban en sentidos opuestos cuando colisionaron de manera frontal en un tramo con una curva pronunciada.

Producto del impacto, uno de los semirremolques se prendió fuego, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Las llamas consumieron parte de la estructura del transporte y obligaron a actuar con rapidez para evitar que el fuego se propagara.