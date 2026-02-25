Ladrón neuquino fue detenido en la Cordillera con un botín millonario

En sus antecedentes figuran hechos delictivos diversos. Fue detenido en Chubut luego de sustraer $3 millones de un auto estacionado en El Bolsón.

El ladrón quedó filmado por las cámaras del 911 en El Bolsón.

Un conocido delincuente neuquino fue detenido en Lago Puelo , en el norte de Chubut, luego de sustraer un jugoso botín de un auto estacionado en El Bolsón .

El hombre, dueño de un prontuario frondoso, rompió el vidrio de un auto estacionado en El Bolsón y se trasladó hasta Lago Puelo, donde fue interceptado por la policía chubutense.

En el marco de un operativo del que participaron distintas áreas provinciales y de la fuerza, con la colaboración de la Policía de Chubut, la Policía de Río Negro recuperó una importante suma de dinero sustraída de un vehículo estacionado, secuestró una camioneta y detuvo al presunto autor del ilícito.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 del martes 24, cuando un hombre sustrajo una importante suma de dinero del interior de un vehículo Toyota Yaris, tras romper uno de sus cristales con un elemento contundente.

Con el aporte de testigos, se determinó que el autor se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux, que fue captada por los operadores del Sistema de Emergencias 911, quienes realizaron el seguimiento del rodado a través de distintas arterias de la localidad de El Bolsón.

Gracias a una exhaustiva labor investigativa, en la que intervino personal de la Comisaría 12° y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la camioneta tipo pick up fue localizada en Lago Puelo, provincia de Chubut.

A partir de un exhorto judicial, los ocupantes del vehículo fueron detenidos de manera preventiva y se procedió al secuestro del rodado involucrado.

Durante una requisa concretada en horas de la madrugada, efectivos de la fuerza provincial recuperaron el dinero sustraído, conforme a la descripción aportada por el damnificado, el cual se encontraba oculto en la guantera del vehículo.

En el habitáculo de la camioneta también se halló un dispositivo inhibidor de alarmas, por lo que no se descarta la posible participación del involucrado en otros hechos delictivos.

El detenido es oriundo de Neuquén y, de acuerdo con los registros policiales de esa provincia, cuenta con antecedentes por hechos similares, vinculados a robos de importantes sumas de dinero.