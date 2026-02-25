Cayó el presunto autor del ataque a balazos en el que una niña fue gravemente herida

En un imponente procedimiento policial detuvieron a un hombre y secuestraron armas, drogas y dinero. La víctima continuaba en terapia intensiva.

Un hombre fue detenido por el ataque a tiros donde una niña resultó herida. También secuestraron drogas, dinero y teléfonos, entre otros elementos.

La Policía de General Roca apresó a un hombre sospechado de haber participado en el ataque a tiros contra una casa, donde resultó gravemente herida una niña de 11 años de edad.

La detención se produjo el último martes durante un imponente operativo con varios allanamientos, en los que participaron efectivos de distintas unidades de la ciudad. Fuentes de la fuerza destacaron que también secuestraron armas , drogas, dinero en efectivo, celulares y documentación vinculada a la causa.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de la calle Santiago del Estero al 2000, donde efectivos de la Comisaría 21° junto a grupo COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) incautaron un arma neumática tipo réplica Glock 19, un teléfono celular, cocaína confirmada mediante narco test, una balanza de precisión y $ 1.108.000 en efectivo, además de un billete de 100 dólares.

Por disposición de la Justicia, una persona fue imputada por lesiones calificadas y abuso de armas y otra por infracción a la Ley de estupefacientes.

Patrullero Policia rio Negro Policías de la Comisaría 4ta y de Cuerpo de Seguridad Vial participaron en la detención del supuesto abusador. Archivo

En la zona norte, la Subcomisaría 69º realizó un allanamiento en un domicilio de calle Tortolitas, donde se secuestraron celulares, DNI, tarjetas bancarias, memorias micro SD y documentación de vehículos, todos elementos de interés para la causa. Los objetos quedaron bajo custodia del Gabinete de Criminalística y de la Fiscalía interviniente.

Asimismo, el Destacamento 177º Chacramonte intervino en un domicilio de Los Arrayanes 4000, secuestrando 10 teléfonos celulares de distintas marcas, pólizas de seguro y documentación de un vehículo Volkswagen Gol. La diligencia fue supervisada por la jefatura local y coordinada con la Fiscalía 6 de la Segunda Circunscripción, asegurando la custodia de todos los elementos.

“Estas intervenciones buscan esclarecer el hecho en el que resultó herida una niña de 10 años, y acentuaron la coordinación entre las distintas dependencias policiales y la justicia para garantizar la recolección de pruebas y avanzar con la investigación”, resaltaron desde la institución rionegrina.

Agregaron que la investigación policial continúa, con el objetivo de “determinar responsabilidades, asegurar el cumplimiento de la ley”.

Una ráfaga de disparos

El ataque a balazos ocurrió el viernes último en horas de la tarde en una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 4000, en barrio Nuevo. De acuerdo a lo que se reconstruyó, los tiros se habrían efectuado desde un auto que pasó frente a la casa. Trascendió que al menos fueron cinco disparos calibre 9 mm, y uno de ellos impactó en la menor, quien fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde había sido intervenida quirúrgicamente y permanecía internada en terapia intensiva. Desde esa institución médica habían requerido la donación de sangre para asistirla.

Una hermana de la niña también había sido alcanzada por una bala, aunque sufrió lesiones de menor gravedad.