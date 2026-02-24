Conmoción por la muerte de un hombre mientras practicaba Kitesurf
El hombre salió del mar Atlántico y se desplomó en la playa. El deportista era oriundo del Alto Valle.
Un trágico episodio tuvo lugar este lunes en la costa de San Antonio Oeste (SAO) cuando un hombre murió tras descompensarse cuando realizaba kitesurf. El deportista salió del agua y se desplomó en la playa, lo que provocó su traslado urgente en ambulancia, pero al llegar al hospital, sufrió otro paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después.
El hecho ocurrió este lunes pero trascendió este martes 24 de febrero. El hombre de 55 años, oriundo del Alto Valle, realizaba deportes acuáticos frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste, en una zona conocida como el Arbolito de Salas. Se trata de un sector costero frecuentado por deportistas de actividades náuticas y deportes de viento como veleros, kite surf y windsurf.
El deportista salió del agua y se desplomó en la arena
El deportista presentó dificultad para respirar, salió del mar y se desvaneció en la arena. Testigos del hecho indicaron que el hombre estaba realizando Kite Surf cuando se acercó a la orilla y comenzó a sentirse mal, momentos después se derrumbó al suelo, lo que generó una rápida intervención de las personas que se encontraban en el lugar.
Personal sanitario realizó maniobras de auxilio pero el hombre falleció en el hospital
Tras el alerta, llegó personal policial y profesionales de la salud que brindaron las maniobras de primeros auxilios (RCP) con reanimación cardiopulmonar. Inmediatamente, se dispuso su traslado al centro de salud para continuar con la atención médica.
La víctima fue trasladada de urgencia del hospital local, donde sufrió otro paro cardiorrespiratorio y el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después.
