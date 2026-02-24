Policiales LMCipolletti Muerte Conmoción por la muerte de un hombre mientras practicaba Kitesurf

El hombre de 55 años sufrió otro paro cardiorrespiratorio en el hospital y falleció minutos después.

Un trágico episodio tuvo lugar este lunes en la costa de San Antonio Oeste (SAO) cuando un hombre murió tras descompensarse cuando realizaba kitesurf. El deportista salió del agua y se desplomó en la playa, lo que provocó su traslado urgente en ambulancia, pero al llegar al hospital, sufrió otro paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después.

El hecho ocurrió este lunes pero trascendió este martes 24 de febrero. El hombre de 55 años, oriundo del Alto Valle, realizaba deportes acuáticos frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste, en una zona conocida como el Arbolito de Salas. Se trata de un sector costero frecuentado por deportistas de actividades náuticas y deportes de viento como veleros, kite surf y windsurf.

El deportista salió del agua y se desplomó en la arena El deportista presentó dificultad para respirar, salió del mar y se desvaneció en la arena. Testigos del hecho indicaron que el hombre estaba realizando Kite Surf cuando se acercó a la orilla y comenzó a sentirse mal, momentos después se derrumbó al suelo, lo que generó una rápida intervención de las personas que se encontraban en el lugar.