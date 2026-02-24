El angustiante caso de la mujer policía que moviliza a Cipolletti y la zona

Claudia, de 46 años, integra la fuerza policial y se ha desempeñado en Fernández Oro, en Allen, en Cipolletti y en toda la región. Joven, con vocación de servicio y amor por el prójimo, la mujer atraviesa horas complicadas y por eso se inició una colecta solidaria pues necesita del apoyo de toda la comunidad.

La uniformada padece mastología severa, sin respuesta al tratamiento, y debe ser sometida a una cirugía de alta complejidad . El 28 de enero ya tuvo una operación de útero, y ahora debe volver a pasar por otra intervención quirúrgica.

Después de mucho insistir y de que la fecha fuera pospuesta en cuatro ocasiones, la obra social finalmente cubrirá una parte, materiales y prótesis. Pero el resto lo debe afrontar ella y su entorno.

"¡Vamos qué se puede!", la arenga del ideólogo de la colecta

Los gastos que implican la nueva intervención supera largamente el acotado presupuesto familiar y sin ayuda externa sería imposible. Por eso mismo en las últimas horas se inició a través del colega Miguel Parra una colecta solidaria que ya alcanzaba los 2 millones de pesos gracias a la sorprendente respuesta de la gente.

“¡Falta poquito! ¡Vamos que se puede! En poco mas de 24 horas juntamos lo que ustedes ven en el Mercado Pago de Claudia. Falta todavía y llegamos a la suma de los 2 millones. Claudia está muy agradecida con todos”, destacó en las últimas horas Parrita, arengando a los vecinos de todo el Alto Valle a seguir colaborando para que la mujer policía pueda ser operada y que el factor económico deje de ser una preocupación extra para su círculo íntimo. Ya demasiados problemas tienen como para sumarle otro más.

Por su parte, la hija de Claudia, Cami Fritz reconoció que "hemos hecho de todo; desde vender pertenencias personales, pedir préstamos, y hasta venta de rifas. También intentamos todas las vías posibles, legales y humanas. La cirugía está programada para el 26 de febrero, y este martes debemos completar el pago.

"Cualquier ayuda, por mínima que sea, suma muchísimo para nosotros. Y si no podés colaborar económicamente, compartir la información también nos ayuda un montón. Estamos sumamente agradecidos con toda la gente que esta ayudando dentro de sus posibilidades para que mi mamá pueda ser operada y salga adelante. Es joven, buena persona y se lo merece", avisa Camila.

“La empezamos el domingo a la mañana a la colecta por Facebook y por suerte la gente se fue enganchando y ayudando. Le fueron depositando de a 500 pesos, de a $ 1.000, de a $ 5.000, de a $ 10.000 hasta 100 mil. Es espectacular cómo responde la gente de la zona en situaciones así. Ojalá que puedan seguir aportando así esta familia puede afrontar semejante operación, como puse en la publicación ‘vamos que falta poquito’”, indicó Parra, quien se disfrazó de Maratea y encabezó la colecta solidaria, en declaraciones a LM Cipolletti.

Cómo ayudar a la mujer policía

Por si querés colaborar aún estás a tiempo de hacerlo. A continuación, los datos para realizar tu aporte.

Alias para colaborar: Turka.fritz

A nombre de: Claudia Alejandra Fritz