Últimos días para disfrutar la Isla Jordán: cuándo termina la temporada en Cipolletti

La temporada de verano entra en su recta final en Cipolletti. Ya tiene fecha el cierre del balneario y el natatorio para los cipoleños.

El verano en Cipolletti comienza a despedirse, pero todavía quedan días para aprovechar uno de los clásicos de la temporada. Con una fuerte convocatoria de familias durante enero y febrero, el municipio confirmó que el sábado 28 será el último día de funcionamiento tanto del balneario de la Isla Jordán como del natatorio municipal , dos espacios que volvieron a posicionarse como puntos centrales del verano cipoleño.

La temporada estival 2026 estuvo marcada por la alta concurrencia y por una agenda que combinó recreación, deporte y propuestas culturales. En ese marco, el cierre encuentra a ambos predios funcionando a pleno, con servicios activos y condiciones de seguridad reforzadas.

Desde el inicio de la temporada, la Isla Jordán se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro para vecinos. Las altas temperaturas y la búsqueda de alternativas accesibles llevaron a miles de familias a elegir tanto el balneario como el natatorio municipal.

El balneario continúa habilitado todos los días de 14 a 20 horas, con un operativo que incluye guardavidas, controles de tránsito, presencia policial y prefectura. El sector apto para bañistas está debidamente señalizado y se extiende desde el botero municipal hacia el oeste hasta el parador La Balsa.

En ese tramo funcionan cuatro puestos de control, donde un equipo de nueve guardavidas realiza tareas de monitoreo permanente. La delimitación del área segura fue uno de los aspectos clave para garantizar una temporada sin incidentes de gravedad, en un contexto de alta concurrencia.

ECP ISLA JORDAN (13) Estefania Petrella

Natatorio municipal, una opción accesible

A pocos metros del río, el natatorio municipal ofrece una alternativa distinta para quienes prefieren el agua en un entorno controlado. El predio, ubicado también en la Isla Jordán, permanece abierto de martes a domingo, en el mismo horario de 14 a 20, hasta el cierre de temporada.

El espacio cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de áreas verdes, con quinchos de paja, sombrillas, sanitarios con duchas y dos piletas diferenciadas para adultos y niños. Esta infraestructura permitió recibir a cientos de personas por jornada, en un ambiente pensado para el disfrute familiar.

Para reforzar la seguridad, el natatorio dispone de tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanente. Además, el ingreso es controlado mediante un cupo limitado, con el objetivo de evitar la saturación del predio y garantizar condiciones adecuadas para quienes asisten.

En cuanto a las tarifas, el acceso tiene un costo mínimo de $2.000 para adultos. Jubilados, menores de 18 años y personas con discapacidad pueden ingresar sin costo, lo que refuerza el perfil inclusivo de la propuesta municipal.

Con el cierre programado para el 28 de febrero, esta semana aparece como una de las últimas oportunidades para disfrutar del río y las instalaciones del natatorio. Se espera que, en función del clima, la afluencia se mantenga alta en los días finales.

encuentro zumba Cipolletti

Verano Cultural, una agenda que sigue activa

En paralelo al cierre de la temporada de balnearios, el programa Verano Cultural continúa ofreciendo actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Este martes 24 de febrero a las 20 horas se realizará un encuentro de zumba en el anfiteatro de la Escuela Municipal de Música. La propuesta invita a vecinos de todas las edades a participar de una jornada a puro ritmo, combinando ejercicio físico y recreación.

La actividad es libre y gratuita, y se recomienda asistir con botella de agua para mantenerse hidratado. Durante la clase se incorporan pasos de distintos géneros como salsa, merengue, cumbia, reguetón y cha-cha-chá, en una dinámica aeróbica que apunta a mejorar la resistencia cardiovascular y promover hábitos saludables.

De esta manera, Cipolletti transita el tramo final del verano con una oferta que combina naturaleza, deporte y cultura, consolidando espacios públicos que año a año ganan protagonismo en la vida cotidiana de la ciudad.