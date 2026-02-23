Desesperada búsqueda de un adolescente en el Alto Valle: lleva dos semanas desaparecido
Tiene 17 años y fue visto por última vez el 8 de febrero en General Roca. Desde la Policía de Río Negro lanzaron una alerta para dar con su paradero.
La angustia crece con el paso de los días. Un adolescente de 17 años es intensamente buscado en General Roca tras haber sido visto por última vez el pasado 8 de febrero por la mañana. Desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero y comenzó una desesperada búsqueda.
Se trata de Ismael Ezequiel Cortez, cuya ausencia fue denunciada por su familia. La búsqueda quedó en manos de la Policía de Río Negro, con intervención de la Comisaría 21°.
Salió con lo puesto y no regresó
Según indicaron sus familiares, el joven salió de su casa sin llevar pertenencias personales y no avisó hacia dónde se dirigía. Desde ese momento, no volvió a comunicarse.
Al momento de su desaparición vestía una remera negra de manga corta, un pantalón jean corto azul y zapatillas blancas.
Cómo es el adolescente buscado en el Alto Valle
De acuerdo a los datos oficiales difundidos por la Policía, Ismael es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello corto negro, tez trigueña y lleva un aro en la oreja izquierda.
La falta de información concreta sobre sus movimientos posteriores mantiene en vilo a su entorno y a las autoridades.
Pedido urgente a la comunidad
Desde la fuerza provincial solicitaron colaboración a vecinos y vecinas de Roca y la región. Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo puede ser clave.
Ante cualquier información, se puede acudir a la unidad policial más cercana, dirigirse a la Comisaría 21° o comunicarse de inmediato al 911.
La difusión es fundamental. Cada minuto cuenta.
