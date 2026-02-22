De no creer: una carpa saltó del agua para escapar de un lobo marino y casi la atrapan perros

Un joven de Carmen de Patagones logró filmar el momento exácto del acecho. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Contó su experiencia a LMCipolletti.

La naturaleza sorprendió a un joven de Patagones, quien logró filmar un evento que se hizo viral en las redes sociales.

La naturaleza puede regalar momentos únicos y sorprendentes . Solo hay que estar en el lugar preciso a la hora indicada. En eso acertó un joven de Carmen de Patagones , quien se encontraba en la costa del río Negro y no solo fue testigo de un evento asombroso, sino que además tuvo la habilidad de filmarlo .

“Nos estábamos bañando y vimos a un lobo marino que andaba por la orilla. Por eso decidí estar con el celular atento para cuando saliera de vuelta y poder grabarlo” , contó Leo Jara, el protagonista humano de la historia, a LM Cipolletti.

No estaba equivocado, porque lo que sucedió segundos después lo dejó maravillado . Una agitación rompió la superficie del torrente y vio asomarse un enorme lobo marino que desplazaba a toda velocidad y justo cuando llegó frente a él ocurrió lo inesperado: una carpa de gran tamaño , la especie invasora que se ha convertido en una plaga en ríos y lagos de la región, saltó del agua para -se supone- evitar convertirse en bocado del lobo.

El dorado pez quedó dando coletazos en la orilla y, como si faltara otro condimento más, dos perros se acercaron como decididos a intervenir en el suceso, pero para la rápidamente la carpa volvió al agua, donde ya no se veía a su perseguidor, aunque no se sabe qué ocurrió después.

El hecho ocurrió la tarde del último viernes en la costanera de la localidad bonaerense, ubicada frente a Viedma.

Las imágenes luego las subió a las redes sociales Cristian Vejar, conocido de Leo, y se viralizaron con enorme rapidez, además de generar cientos de comentarios.

Perros sueltos, todo un tema

Cristian remarcó que la presencia de perros sueltos es un problema que aqueja a Patagones. “El tema de los perros es tarea vieja. No aprenden más los ciudadanos”, reflexionó con preocupación.

El muchacho explicó que los lobos marinos suelen ingresar por la desembocadura del negro y desplazarse hasta la comarca Viedma-Patagones. Sostuvo que desde hace unos años que hay registros de ingresos al río, y que él incluso los ha visto.