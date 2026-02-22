"Quiero cantar con vos": la mini fan que conquistó a Emanero en plena Fiesta de la Manzana

El famoso cantante vio un cartel que mostraba una niña y la hizo subir al escenario para que lo acompañe en una canción. También le cantó el feliz cumpleaños a otra fanática.

Emanero hizo subir al escenario a una pequeña fan, quien lo acompañó en una de sus canciones.

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana que se realiza en General Roca , comenzó con un show vibrante en el escenario mayor “Carlos Soria” . Emanero fue el encargado de abrir la jornada y lo hizo con una presentación en la que no faltó nada , tuvo baile, color, emoción y varias escenas destacadas.

Desde los primeros minutos dejó en claro que no sería un recital más . En uno de los primeros contactos con la gente, empezó a leer los carteles que levantaban los espectadores frente al escenario. Fue entonces cuando se enteró de que Beatriz, una vecina que estaba entre el público, cumplía 47 años ese mismo sábado.

Sin dudarlo, el cantante frenó unos segundos el ritmo del show y le dedicó el “Feliz cumpleaños”, generando aplausos y sonrisas en todo el predio.

Emanero Fiesta Manzana

Pero el momento más tierno de la noche llegó minutos después, cuando un cartel sostenido por Ernestina, una mini fan de apenas 5 años, captó su atención.

“Mi corazoncito lastimaste. Quiero cantar con vos”, decía el mensaje

Emanero la hizo subir al escenario y juntos interpretaron a capela un fragmento de “Sinvergüenza”, el hit que comparte con Ángela Torres, Jimena Barón y Karina 'La Princesita’. La pequeña se llevó todos los aplausos y el momento se robó el corazón de los presentes en la fiesta.

De parar a subirse a una valla a cantar

El show también tuvo instantes inesperados. Por ejemplo, en plena interpretación de “Fama de diabla”, el artista decidió detener la música al advertir una situación entre el público. Desde el escenario pidió asistencia y solicitó que acercaran agua a un grupo de personas.

La situación no pasó a mayores y, tras unos minutos, el recital continuó con normalidad. El cierre fue los más explosivo del recital.

Emanero Fiesta Manzana 5

Emanero sorprendió al bajar del escenario y correr por un costado del sector preferencial para acercarse al público que seguía el espectáculo de manera gratuita en el campo.

En ese momento, desde una de las vallas, cantó con fuerza “Si un día estás sola”, que interpreta junto a Valentino Merlo. Esta escena terminó de confirmar el tono de la noche, marcada por la cercanía, la espontaneidad y la conexión con los vecinos.

La grilla de artistas de este domingo

La nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana termina este domingo con las actuaciones estelares de Cazzu y Lali Espósito. Antes se presentará el grupo La Forma del Aire, con un repertorio de rock y pop, y también se realizará un reconocimiento a protagonistas del circuito productivo.