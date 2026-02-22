Dos perros mataron un gato y se desató un violento conflicto vecinal

Los dueños del felino le recriminaron el hecho al propietario de los canes, quién les lanzó graves amenazas, según denunciaron. Lograron solucionar el desencuentro.

Una pareja denunció que los perros del vecinos les mataron el gato, lo que desató un fuerte conflicto que se solucionó pacíficamente.

La muerte de un gato provocada por dos perros hizo estallar un violento conflicto vecinal en Cinco Saltos . Los hechos fueron relatados por una pareja , dueños del felino , quienes denunciaron en la Justicia Penal haber sufrido escalofriantes amenazas del propietario de los animales apuntados por la agresión, que residen en una vivienda aledaña.

De acuerdo a lo detallado en la presentación, el incidente se produjo el 10 de marzo del año pasado, alrededor de las 7:30, cuando los perros atacaron a mordiscos al gato , causándole la muerte.

Los amos de la mascota víctima le recriminaron lo sucedido a su vecino, identificado como Eduardo Ercole dado que, aseguraron, “no era la primera vez que los perros mataban otros animales o mordían a la gente”.

Graves amenazas

Pero la respuesta del hombre no fue para nada gentil, porque aseguran que les dijo: "vos no me conocés, yo sé de armas, así que tené cuidado, no sea cosa que no la cuentes más".

Más cruel aún fue con la mujer, que aseveró que le lanzó "gorda mamut, gorda sucia, sos una enferma, gritona de mierda, yo sé que tu hijo hace folcklore, le voy a borrar la sonrisa, ya me vas a conocer, vos vas a ver quién soy yo, yo soy un hombre adulto, preso no voy a ir, yo fui policía, yo soy de ley”.

Sin embargo, las frases más alarmantes llegaron al final, porque le advirtió: “que no vea a tus hijos afuera que los voy a hacer cagar, vos me tocás un perro y yo te hago desaparecer un hijo".

La causa avanzó hasta la imputación del dueño de los canes por el delito de “amenazas reiteradas” en dos hechos, por los perpetrados a cada uno de los integrantes de la pareja.

Pero en una audiencia realizada a fines de año pasado la fiscal Marcela Marchetti pidió declarar la extinción de la acción penal y sobreseer al acusado, dado que habían logrado solucionar pacíficamente el problema mediante un criterio de oportunidad, un método alternativo de resolución de conflictos.

Precisó la fiscal que Ercole “se comprometió a mantener el cuidado de sus animales y que estos no salgan a la vía pública sin correa y bozal”.

“Hubo un entendimiento entre las partes, y en tanto que el hecho no afecta gravemente el interés público es que solicita se declare extinguida la acción penal por aplicación de un criterio de oportunidad”, destacó la funcionaria.

Conciliación exitosa

La propuesta contaba con la conformidad de las víctimas mientras que, como era de esperar, el imputado junto a la defensora oficial Cecilia Ibáñez también aceptaron “por ser lo más conveniente”.

Ante el acercamiento alcanzado por las partes, el juez Marcelo Gómez accedió al requerimiento y dictó el fallo en los términos planteados.

Explicó que la Fiscalía, “titular de la acción pública ha manifestado que retiraba la acusación dado que se había logrado un proceso conciliatorio exitoso”.

Valoró también que el acusado carece de antecedentes penales, destacado por la defensa. El magistrado también declaró en el fallo que la formación del proceso “no ha afectado el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”, como se lo ordena el Código Penal.