Ataque a tiros contra una vivienda: balearon a una nena y está internada en terapia intensiva

Se trata de una niña de 11 años que fue alcanzada por un disparo. El ataque se realizó desde un automóvil, que se dio a la fuga tras la balacera.

La balacera se registró en una vivienda ubicada en Perito Moreno al 3300 en inmediaciones del barrio Aeroclub de General Roca.

Un tiroteo tuvo lugar en una vivienda de General Roca , cuando un auto pasó frente de la casa y comenzó a disparar contra el inmueble. Como resultado del ataque , una nena de 11 años fue resultó herida y permanece internada en Terapia Intensiva.

La balacera se registró en una vivienda ubicada en Perito Moreno al 3300 en inmediaciones del barrio Aeroclub de General Roca. La menor fue trasladada de urgencia al hospital , mientras la Fiscalía avanza con las medidas para identificar a los autores de los disparos. Se trata de una niña de 11 años , que fue alcanzada por un disparo y permanece internada en Cuidados Intensivos de Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Según la información brindada por la Agencia de Noticias Roca (ANR) el ataque sucedió cuando habían otros adolescentes en el hogar y comenzaron a escuchar las detonaciones en el exterior de la vivienda. Cuando el grupo salió hacia la puerta de ingreso, la nena recibió el impacto del proyectil.

Fuentes policiales confirmaron que en la escena de la balacera se encontraron vainas servidas calibre 9 milímetros y al menos cuatro impactos de bala en la puerta del inmueble.

Hospital Lopez Lima.jpg La nena fue trasladada de urgencia al hospital y actualmente está internada en Terapia Intensiva. Archivo

Los disparos habrían sido efectuados desde el interior del vehículo

En el lugar trabajó personal de Criminalística y se ordenaron las actuaciones para el análisis de las cámaras de seguridad de la zona que permitan reconstruir la secuencia del hecho y el recorrido del vehículo desde donde habrían efectuado los disparos.

Según los primeros datos brindados por ANR, los disparos habrían sido efectuados desde el interior de un vehículo que pasó al frente de la vivienda y luego se dio a la fuga. Hasta la actualidad, efectivos de la Policía de Río Negro no realizó detenciones pero lleva adelante una intensa búsqueda para identificar a los responsables del ataque a tiros.