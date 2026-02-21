Fin de semana de controles: infracciones de tránsito y un caso de alcoholemia extremo

El operativo se llevó a cabo en puntos estratégicos de la localidad que culminó con dos motocicletas retenidas y tres casos de alcoholemia positiva.

Durante el procedimiento, uno de los conductores resultó positivo de alcoholemia con 2,02 g/l.

Durante el comienzo de fin de semana se intensificaron los controles de tránsito en Allen con el objetivo de reforzar la seguridad vial al identificar a los conductores que transitan bajo los efectos del alcohol y sin la documentación correspondiente. El operativo culminó con tres casos de alcoholemia positiva y el secuestro de una motocicleta por infracción a los requisitos exigidos.

Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos de la localidad, con la participación del personal de la Comisaría 6º, canes, Bici Policía y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) .

Los dispositivos se desarrollaron de manera articulada con la Dirección municipal de Tránsito y Transporte , incorporando controles de alcoholemia para promover una circulación más segura. La presencia policial se distribuyó en distintos sectores de la ciudad para prevenir conductas de riesgo.

control alcoholemias Durante el control un el conductor de un Ford Focus dio positivo de alcoholemia con 2,02 g/l.

En un operativo realizado en las calles Sarmiento y Avenida Eva Perón, se secuestraron vehículos por infracciones a la normativa vigente. Allí se detectaron alcoholemias positivas en el conductor de un Ford Mondeo Ghia con 1,96 g/l y de un Ford Focus con 2,02 g/l, considerado un nivel extremo de alcohol en sangre.

Además, se registró 0,93 g/l en una motocicleta Keller 110 cc y se retuvo una motocicleta Gilera VC 200 cc por incumplir los requisitos obligatorios para circular. Las actuaciones se labraron en el lugar y los rodados fueron retirados de la vía pública.

controles camion El control de rodados mayores se llevó adelante en el ingreso al autódromo local.

Controles en los transportes de carga

En paralelo, el Cuerpo de Seguridad Vial llevó adelante controles de transporte de cargas sobre la Ruta Provincial Nº 65. Los procedimientos se extendieron también al acceso del autódromo local, donde se verificaron las condiciones de seguridad y documentación de los vehículos utilitarios.