Refuerzan los controles en Cipolletti por la Fiesta de la Confluencia 2026: horarios y puntos clave

Los operativos continuarán durante el desarrollo el evento realizado en Neuquén en distintos horarios. Además, se llevarán a cabo en otras ciudades del Alto Valle.

En el marco del operativo de prevención desplegado por la Fiesta de la Confluencia , personal policial de las unidades de Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio realizó controles vehiculares en los pasos interprovinciales que conectan con la ciudad de Neuquén Capital.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada del miércoles 5 de febrero , entre las 19:00 y las 02:00 , con el objetivo de reforzar la seguridad vial ante el importante movimiento de público que se registra por uno de los eventos más convocantes de la región.

Como resultado de los controles, se controlaron 888 vehículos mediante alómetro, el dispositivo utilizado para detectar alcohol en el aliento. En ese marco, se labraron 41 actas de infracción , se dispuso una prohibición de circular y se procedió al retiro de cinco cédulas vehiculares no vigentes .

Además, se registraron siete alcoholemias positivas, lo que derivó en la retención de una licencia de conducir, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito. También se retuvieron cuatro vehículos por distintas infracciones a la normativa vigente.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que estos operativos forman parte de un dispositivo preventivo integral, que continuará durante el desarrollo de la Fiesta de la Confluencia, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar traslados seguros tanto para quienes asisten al evento como para el resto de los usuarios de las rutas y accesos a Neuquén Capital.

Imponente operativo de seguridad en la Fiesta de la Confluencia 2026

El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia, que comienza este jueves, incluirá el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.

Además, se conoció que en materia de infraestructura tecnológica, se implementará un sistema de videovigilancia de última generación, con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.

Entre las principales innovaciones del operativo se destaca la puesta en funcionamiento de una “burbuja táctica”, un sistema de comunicaciones exclusivo para seguridad que garantiza conectividad estable, transmisión en vivo y coordinación operativa incluso en contextos de alta concurrencia de público.