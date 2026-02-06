Renunció una concejal tras dos años en el Deliberante de Cipolletti

Renunció una concejal de Cipolletti tras dos años de gestión. Alegó "motivos personales" y ahora el Deliberante deberá aceptar la dimisión y convocar a su reemplazo.

Luego de transitar dos años dentro del Concejo Deliberante de Cipolletti , una concejal presentó este viernes su renuncia formal al cargo para el que había sido electa en los comicios de 2023. La decisión abre una etapa de transición institucional, a la espera de los pasos administrativos que deberá completar el cuerpo legislativo para cubrir la vacante.

Según pudo confirmar LM Cipolletti , la dimisión responde “ estrictamente a motivos personales ”, tal como manifestó la propia concejal, que por el momento evitó realizar declaraciones más extensas y adelantó que ampliará su postura en las próximas horas. El expediente ingresará por mesa de entrada del Deliberante y será tratado conforme al reglamento interno.

Se trata de María José Manonelles , representante de la Coalición Cívica ARI dentro del espacio Cambia Cipolletti , quien durante este período ocupó un rol central en el funcionamiento del Concejo.

María José Manoelles Concejal Cipolletti.png María José Manonelles (CC Ari - Cambia Cipolletti) presentó su renuncia al cargo por el cual fue electa en 2023. Archivo

Dos años de gestión y un rol clave en comisiones

Durante su paso por el ámbito legislativo, Manonelles fue presidenta del bloque que integran Ana María Napoli y Oscar Andrés Langowski. Además, encabezó dos comisiones sensibles: Desarrollo Humano y Familia, y Estudio y Seguimiento de la Problemática de Violencia Intrafamiliar. Paralelamente, se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión de Gobierno.

Desde ese lugar, participó activamente en el tratamiento de proyectos vinculados a políticas sociales, funcionamiento institucional y planificación urbana, con una presencia sostenida en reuniones de comisión y sesiones ordinarias.

Diálogo y acompañamiento

A lo largo de su recorrido legislativo, la concejal se caracterizó por mantener un vínculo fluido con el sector oficialista y por acompañar, en líneas generales, las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Rodrigo Buteler.

Ese perfil dialoguista le permitió facilitar consensos en debates complejos y aportar a la aprobación de ordenanzas consideradas estratégicas para la ciudad, especialmente aquellas vinculadas al transporte, el desarrollo urbano y la modernización normativa.

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (7).JPG La referente de la Coalición Cívica Ari en la ciudad y presidenta de su bloque, oficializó este jueves su renuncia "por motivos personales". Estefania Petrella

Entre los proyectos propios que promovió se destaca la ordenanza para crear un aporte voluntario destinado a la Cooperadora del Hospital Pedro Moguillansky, el registro único de bicicletas en la ciudad y propuestas de alcance institucional como Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

También acompañó ordenanzas de alto impacto, como el nuevo sistema de transporte público de pasajeros, el impulso para la vuelta del Tren del Valle y la actualización de los códigos urbanos, herramientas que forman parte del actual proceso de transformación y planificación de Cipolletti.

El perfil de la concejal que renunció a su banca

Manonelles es licenciada en Administración de Empresas y se desempeña como profesional independiente. Antes de llegar al Concejo, tuvo experiencia en el sector privado, con participación y diversas funciones dentro de la Fundación YPF, además de trabajos de asesoría para diferentes empresas e instituciones de la Patagonia.

Ya instalada en el recinto legislativo local, sostuvo una agenda activa con sus pares y un contacto permanente con vecinos de distintos barrios. Desde su entorno destacan su proactividad, predisposición al diálogo y presencia territorial, características que consolidaron su rol como referente de la Coalición Cívica ARI en la ciudad.

concejo deliberante cipolletti Tras la renuncia, que deberá aceptarse en la primera sesión del periodo 2026, el cuerpo deliberativo convocará al primer suplente dentro de la lista que integraba la concejal Manonelles. Archivo

¿Qué pasa ahora?

La renuncia no tendrá efecto inmediato en términos institucionales. Según lo establece el artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 8 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, los concejales que dejan de desempeñar sus funciones deben ser suplidos por quienes siguen en el orden de la lista electoral que integraron.

En este caso, la concejal formó parte de la lista 429 de Cambia Cipolletti. Por ese motivo, una vez iniciado formalmente el período de sesiones ordinarias 2026, que comenzará luego del 1 de marzo con el discurso de apertura del intendente, el cuerpo deliberativo deberá aceptar la renuncia en sesión. Recién a partir de ese momento quedará habilitada la convocatoria a los suplentes.

El orden de suplencia quedó establecido de la siguiente manera: Sandra Judith Furque, Sergio Daniel Serer y Graciela del Valle Donalisio.

Ahora resta saber si Furque aceptará asumir la banca o si declinará, lo que habilitaría el llamado al siguiente integrante de la nómina. Hasta tanto se complete ese proceso, el Concejo Deliberante continuará funcionando con una integración reducida.