Escándalo familiar: la tajante decisión de las hijas de Mauro Icardi contra la hija de la China Suárez

En la previa del regreso de la actriz al país, las hijas del futbolista tomaron una decisión que complica a la pareja. Los detalles.

A pocos días del cumpleaños de Magnolia Vicuña , Eugenia “La China” Suárez ya tiene todo listo para un mega festejo que se realizará el próximo fin de semana en la llamada “Casa de los Sueños” , una propiedad que vuelve a quedar en el centro de la escena por los conflictos que rodean a la actriz y a su pareja, Mauro Icardi.

Según trascendió, la China viajaría a la Argentina en los próximos días por compromisos laborales vinculados al estreno de En el barro, y aprovecharía su estadía para celebrar el cumpleaños de su hija menor. Lo que aún no está confirmado es si Icardi la acompañará , ya que el futbolista se encuentra en Turquía cumpliendo compromisos con el Galatasaray .

Los detalles del festejo fueron revelados por la periodista Pilar Smith en LAM, donde aseguró que la celebración se realizará en la Casa de los Sueños, una propiedad que, según comentó, estaría embargada . “Ahí se va a celebrar el cumpleaños de Magnolia”, afirmó la panelista.

Sin embargo, el cumpleaños estaría atravesado por una nueva polémica. De acuerdo a Smith, Icardi no participaría del festejo, aunque habría pedido que sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, asistan al evento.

Ahí surge el conflicto. Según se contó en el programa, las niñas no querrían ir al cumpleaños, a pesar de que Wanda se habría mostrado dispuesta a colaborar. "Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema'. Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan”, aseguró la periodista.

“Las niñas no quieren ir. Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, explicó, remarcando que se trata de una decisión personal de las menores.

Escándalo familiar

A este escenario se sumó la opinión de Laura Ubfal, quien aportó una versión aún más picante: “Esa versión dice que Wanda dijo: ‘Van, pero solo si está el padre’”.

Mientras tanto, otra información que circuló en las últimas horas indica que Icardi estaría negociando un permiso con el Galatasaray para poder viajar a la Argentina y acompañar a la China, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Así, lo que debería ser una celebración infantil vuelve a quedar envuelta en tensiones familiares, decisiones cruzadas y una interna que parece no tener descanso.