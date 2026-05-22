Persecución y alarma: iban a toda velocidad y abandonaron a una niña en el camión

La menor fue puesta a resguardo y se investiga si tiene vínculo con los detenidos. El conductor circulaba sin luces, a alta velocidad y escapó de un control.

Tres hombres fueron detenidos por la Policía. Escaparon de un control con una niña a bordo de un camión.

Una intensa persecución policial que se extendió por distintos barrios de la ciudad de General Roca culminó durante la noche del jueves con tres hombres detenidos, un camión secuestrado y el resguardo urgente de una niña menor de edad que viajaba dentro del habitáculo en condiciones extremas, lo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades locales.

El grave episodio comenzó cuando inspectores de Tránsito Municipal detectaron un camión blanco que circulaba de manera temeraria, sin las luces reglamentarias encendidas y a alta velocidad por la vía pública. Al percatarse de la situación de riesgo vial, el personal municipal intentó detener la marcha del vehículo para realizar la fiscalización correspondiente. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, evadió el retén y emprendió una veloz fuga.

Esta maniobra evasiva dio inicio a un amplio operativo cerrojo por diversas calles de la ciudad. Múltiples móviles policiales se sumaron al seguimiento para brindar apoyo táctico, intentando interceptar el rodado mayor mediante constantes señales de luces y sonoras. A pesar de las reiteradas órdenes de detención, el chofer continuó su marcha imprudente a lo largo de varias cuadras, ignorando el peligro circundante.

Operativo cerrojo y captura en calle Vintter

De acuerdo con lo informado oficialmente por las fuentes policiales, el recorrido de evasión finalizó abruptamente en la zona de calle Vintter. En dicho sector, personal policial dependiente de la Subcomisaría 67° y de la Comisaría 3° logró coordinar un bloqueo de paso estratégico que interrumpió de manera definitiva el avance del camión.

Al verse completamente cercados por las patrullas, los tres hombres que viajaban en la cabina descendieron velozmente del transporte e intentaron escapar corriendo en distintas direcciones para eludir el accionar de la Policía.

Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió darles alcance a los pocos metros, logrando la demora de todos los involucrados. Posteriormente, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado punitivo y positivo de 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre.

patrullero bariloche La persecución fue el jueves por la noche, en Roca.

Una niña en condiciones de vulnerabilidad

No obstante, la faceta más sensible y preocupante de las actuaciones policiales se produjo durante la posterior inspección del interior del camión secuestrado. En el habitáculo, los efectivos hallaron a una niña menor de edad que se encontraba en un estado de extrema desprotección: estaba descalza y carecía por completo de prendas de vestir de abrigo acordes a la jornada nocturna.

Según trascendió de las primeras declaraciones asentadas en el acta policial, la niña manifestó de manera espontánea ante el personal interviniente que había sido golpeada con el propósito de que dejara de llorar.

Ante este grave escenario de vulneración de derechos, se activaron de inmediato los protocolos de asistencia integral para la infancia. La víctima fue trasladada bajo estricto carácter de resguardo psicofísico, otorgándose simultáneamente una intervención urgente a los organismos de protección de la niñez con jurisdicción en la zona para garantizar su contención integral y el esclarecimiento de las circunstancias.

Hasta el momento se desconoce si la niña es familiar de alguno de los involucrados, ni porqué se encontraba en el camión, en estado de extrema vulnerabilidad. Cuando los policías la encontraron, la niña lloraba y dijo que fue golpeada por los hombres para que hiciera silencio.

Finalmente, el camión blanco quedó formalmente retenido y secuestrado a disposición de los magistrados intervinientes, en tanto que los tres hombres implicados permanecen aprehendidos en la unidad policial bajo cargos de resistencia a la autoridad, a la espera del avance de las directivas de la Fiscalía de turno.