Cipolletti: asaltantes intentaron robar una moto y se enfrentaron a tiros con el dueño y la policía

Quisieron apoderarse de una moto de un policía retirado, quien se defendió a balazos. Después los ladrones atacaron a la policía. Por el grave hecho hay dos detenidos.

Uno de los dos detenidos por la policía el sábado por la mañana en la zona del barrio CGT. Se tirotearon con el dueño de la moto que quisieron robar y con la policía.

Dos delincuentes de 20 y 26 años fueron detenidos en Cipolletti después de que intentaran robarle la moto a un policía retirado que se resistió a los tiros.

El violento episodio, que milagrosamente no provocó personas heridas , terminó con disparos en plena calle, una persecución a pie y un arma de fuego secuestrada con su respectivo cargador. Además, durante la fuga, los sospechosos también dispararon contra los efectivos policiales que participaron del operativo , informaron fuentes del gobierno.

El grave incidente se registró el sábado minutos después de las 8:30 de la mañana. Un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calles J.M. París y Lago Mascardi, en el barrio CGT .

Una patrulla de efectivos se trasladó al lugar, donde se desató una secuencia cargada de tensión, corridas y balazos en distintos puntos de ese populoso sector barrial.

Se defendió a los tiros

Según el reporte oficial, el vecino ex integrante de la fuerza policial, había llegado a bordo de su moto a su casa situada en la zona de Lago Nahuel Huapi y Luis Mailhet, cuando fue abordado por los delincuentes armados, que iban con la intención de robarle el vehículo.

Sin embargo, el golpe delictivo no les resultó exitoso como habían planeado, porque el ex uniformado tras ser encañonado “se resistió y se produjo un feroz enfrentamiento armado”, se destacó desde la fuerza provincial, por lo que se deduce que también portaba un arma de fuego.

Los atacantes efectuaron disparos contra el hombre, que “respondió al ataque mientras intentaba evitar el robo”, precisa el reporte oficial.

Detenido tiroteo Don Bosco 3

Tras el tiroteo con la víctima, los delincuentes escaparon corriendo por calle Capitán Gómez hacia el oeste. En plena fuga, continuaron disparando, incluso contra el vehículo en el que se movilizaban los policías que participaban del operativo cerrojo.

“La secuencia provocó momentos de extrema tensión en el barrio. Vecinos escucharon múltiples detonaciones y observaron corridas mientras móviles policiales convergían en distintos puntos para intentar cerrarles el paso a los sospechosos”, agregaron las fuentes.

Los dos detenidos

Finalmente, uno de los delincuentes fue reducido en inmediaciones de la esquina de J.M. París y Lago Mascardi por un policía retirado (al parecer sería otro participante) que intervino en el procedimiento. Minutos después, el segundo implicado fue atrapado en la zona de Chile y Río Salado.

Los detenidos tienen 20 y 26 años, uno de ellos tenía un arma de fuego tipo pistola con su cargador. Como parte del operativo se convocó a personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones para “realizar las pericias y reconstruir la violenta secuencia que sacudió a Cipolletti desde las primeras horas de la mañana”.