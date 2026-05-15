Violencia y disparos en un bar: detuvieron a un hombre que amenazó a la Policía

Un hombre fue detenido en la madrugada de este viernes, después de efectuar dos disparos dentro de un bar. Cuando llegó el patrullero, apuntó a los policías.

Un hombre de 55 años fue aprehendido en las primeras horas de la madrugada de este viernes en General Roca , tras protagonizar un grave incidente armado. El sujeto efectuó disparos dentro de un local comercial y, al ser interceptado por la policía, apuntó con su arma contra un uniformado en la zona de calles 9 de Julio e Italia .

De acuerdo con la información policial, el hecho se originó minutos antes de la detención en el bar “Gussy” , donde el individuo se encontraba consumiendo alcohol. Por causas que se intentan establecer, el hombre extrajo una pistola calibre .38 y disparó al menos dos veces.

Uno de los impactos dio contra una heladera del comercio, mientras que el segundo proyectil no fue localizado. Tras el altercado, el sujeto se retiró del local hacia la vía pública.

Después de los disparo, amenazas

Efectivos de la Comisaría 3º que realizaban tareas de prevención divisaron al sospechoso junto a un automóvil Peugeot 207 Compact estacionado. El hombre intentaba abrir el vehículo —que luego se confirmó era de su propiedad— mientras sostenía el arma de fuego en su mano.

Al ser interceptado por los agentes, el sujeto se dio vuelta y apuntó directamente contra uno de los efectivos. Ante el riesgo inminente, el personal policial logró reducirlo rápidamente utilizando la fuerza mínima indispensable, contando con el apoyo de otros uniformados que llegaron al lugar.

Secuestro de arma y situación legal

Al momento de la requisa, se constató que el aprehendido tenía en su poder una pistola calibre .38 con municiones tanto en el cargador como en la recámara, lista para ser disparada. Además, entre sus pertenencias se encontró una billetera con documentación y la cédula de tenencia del arma a su nombre.

Por disposición del fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por abuso de arma, portación ilegal y atentado a la autoridad. El gabinete criminalístico trabajó en el lugar para el secuestro de vainas servidas y cartuchos. El hombre, domiciliado en la ciudad, permanece detenido a disposición de la Justicia de Río Negro.