Recuperan una camioneta robada en Neuquén: funcionaba para delivery de drogas en Roca

Los agentes identificaron a la Citroën Berlingo transitar sin chapa patente y comenzaron una persecución que se extendió varias cuadras. Encontraron sustancias ilícitas fraccionadas listas para la venta.

Durante la inspección de la camioneta, se encontraron bolsas con sustancias ilícitas fraccionadas y listas para su comercialización. Foto: Gentileza.

Un procedimiento policial que incluyó una persecución policial, secuestro de sustancias ilícitas, el desmantelamiento de un delivery de drogas y la recuperación de una camioneta robada en Neuquén tuvo lugar ayer por la tarde en General Roca . El episodio comenzó cuando los agentes identificaron una Citroën Berlingo que se movilizaba sin chapa patente.

El procedimiento comenzó cerca de las 17 horas, cuando los agentes de la Comisaría N°47 realizaban tareas de prevención en el barrio Alta Barda de General Roca . Los uniformados observaron una Berlingo circulando a alta velocidad por la zona de la calle Petunias y Félix Heredia , el rodado llamó la atención de los agentes porque no tenía colocada la chapa patente trasera.

La situación se volvió más tensa cuando el conductor notó la presencia policial y comenzó a escaparse a alta velocidad por las calles del barrio J.J. Gómez . Ante esa maniobra, los uniformaron iniciaron una persecución rápidamente utilizando las sirenas para detener la marcha del conductor prófugo.

El conductor observó a los agentes y comenzó una persecución a toda velocidad

Tras una persecución que se extendió varias cuadras, el móvil policial logró interceptar la camioneta y detener al conductor. Los efectivos identificaron a un hombre de 33 años, domiciliado en el barrio Belgrano y realizaron una inspección preventiva en el interior del rodado.

Durante la revisión de la camioneta, los agentes descubrieron una bolsa negra con 23 envoltorios con una sustancia de color blanco. A raíz de ese hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal y se convocó al personal especializado de Toxicomanía.

Una vez que llegó el personal de Toxicomanía, los especialistas confirmaron que se trataba de 44 gramos de cocaína fraccionados en pequeñas bolsas tipo “bagullo” usualmente utilizada para la comercialización de estupefacientes.

La policía encontró casi 50 gramos de cocaína

Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína. La sustancia estaba distribuida en pequeños envoltorios, fraccionada y lista para la venta minorista.

Pero las irregularidades no se terminaron ahí. Paralelamente, los efectivos verificaron la documentación del vehículo y los números de identificación. A partir de la consulta del dominio en el sistema policial, los agentes descubrieron que la patente colocada pertenecía a otra Citroën Berlingo.

La camioneta había sido robada en Parque Industrial en Neuquén capital

Los uniformaron realizaron la verificación de motor y del chasis en el sistema policial, donde descubrieron que el vehículo había sido robado el 25 de febrero en el barrio Parque Industrial de Neuquén capital. La denuncia había sido radicada en la jurisdicción de la Comisaría 20°.

De esta manera, el recorrido preventivo de los agentes terminó con la recuperación de un automóvil robado, el secuestro de droga destinada a la venta minorista con delivery, y el inicio de dos investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico y adulteración de registro de automóvil.