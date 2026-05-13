Tenía prohibición de acercamiento y su ex lo denunció por amenazarla con un cuchillo

Ocurrió durante la mañana de este miércoles en una chacra de Ferri. La Policía encontró al acusado escondido en un baño. Quedó preso a disposición de la Fiscalía.

El acusado del caso de violencia de género fue detenido por policías de Ferri y quedó a disposición de la Fiscalía.

Una vecina que reside en el sector de chacras de Ferri , el barrio ubicado en la zona noroeste de Cipolletti , pidió ayuda a la Policía porque su ex pareja, que tenía prohibición de acercamiento , se había presentado en su domicilio y la amenazó con un cuchillo .

Efectivos del Destacamento Especial 128 que depende de la Comisaría 32 acudieron al lugar y sorprendieron al sujeto escondido dentro de la casa.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles luego de que la víctima alertara el hecho a través de un llamado telefónico. Allí relató que el hombre , de 40 años, la había tomado del cuello y la había amedrentado con un puñal.

Los uniformados entonces procedieron a revisar el interior del inmueble, y encontraron al sospechoso oculto dentro de un baño, por lo que procedieron a detenerlo. También en el sitio encontraron el cuchillo con vaina tipo carnicero que habría empleado en la agresión.

Detenido violencia género Ferri 2

Esposado, lo trasladaron a la sede policial, acusado por el delito de “desobediencia a una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma blanca”, informaron fuentes de la dependencia, donde quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Turno, desde donde se dispusieron distintas directivas y medidas de prueba.

En el sitio del hecho se convocó al personal del Gabinete de Criminalística, que efectuó los trabajos periciales de rigor.

Se destacó que, pese al violento suceso relatado por la mujer, no resultó lesionada.

"Si no estás conmigo, te mato"

Hace pocos días se conoció un fallo judicial por un episodio similar ocurrido en Catriel. En ese caso el agresor, también ex pareja de la víctima, le colocó un cuchillo en la garganta y le advirtió “si te veo con alguien te mato”, “si no estás conmigo, te mato”, “si no estás conmigo, no vas a estar con nadie más”, “no tenés que estar con nadie más”.

El hecho se produjo 17 de noviembre del año pasado alrededor de las 6 de la mañana en un domicilio de la localidad petrolera rionegrina, donde residía la pareja, que tiene un hijo de pocos años.

La mujer relató en la denuncia que comenzaron una discusión por celos y que ella salió al patio a pedir auxilio, pero el hombre -identificado con las siglas GEG- la siguió y la hizo caer al piso de un empujón. Luego se registró el ataque descripto.

Violencia de género El grave caso de violencia de género ocurrió en Catriel. El hombre admitió su culpa y fue condenado en un juicio abreviado. La pena le permite seguir en libertad. Archivo

G fue imputado pro el delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de género”.

Fue a juicio y la fiscal Analía Diaz ofreció cerrar el caso en un procedimiento abreviado, que requería la confesión del acusado. Tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales condenatorios por parte del imputado.

El acuerdo, aceptado por la mujer y el acusado, estableció una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, que le permite seguir en libertad, más pautas de comportamiento por el mismo lapso de tiempo.

El fallo incluye el cumplimiento de medidas de comportamiento. Entre ellas el hombre tiene prohibido acercarse al domicilio de la mujer a menos de 300 metros como también contacto por ningún medio. Además, tendrá que realizar un tratamiento para el “control de ira e impulsos” y un curso de masculinidades.