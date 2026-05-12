Entró armado, atacó a su expareja y volvió a caer: imputado por dos robos graves en menos de 24 horas

Está acusado de dos hechos con armas y violencia. La Justicia le dictó cuatro meses de prisión preventiva tras nuevas imputaciones.

Los fiscales solicitaron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación. Foto: Archivo.

Un hombre quedó en el centro de la escena judicial tras ser imputado en menos de 24 horas por dos hechos de extrema gravedad en Cipolletti .

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por robos agravados con uso de arma en distintos episodios, uno ocurrido en enero de 2025 y otro a comienzos de mayo.

El hecho más reciente ocurrió el 2 de mayo , cuando el acusado irrumpió por la fuerza en la casa de su expareja, en el barrio Luis Piedrabuena .

Según la acusación, tomó una llave francesa, exigió dinero y luego intentó robar una bicicleta. En medio del ataque, golpeó a la mujer en la cabeza, provocándole heridas cortantes.

La situación se tornó aún más dramática cuando una de las hijas intervino, lo que hizo que el agresor desistiera y escapara.

Un antecedente igual de grave

El segundo hecho por el que fue imputado ocurrió el 29 de enero de 2025. En esa oportunidad, el hombre ingresó de madrugada a la vivienda de su expareja con un cuchillo, mientras ella dormía con sus hijos. Tras una discusión, la mujer logró huir hacia la calle, pero fue perseguida.

Un vecino que intentó ayudar también fue víctima: el agresor lo amenazó y le robó sus pertenencias, incluida una motocicleta con la que finalmente escapó.

La decisión de la Justicia

En ambas audiencias, los fiscales solicitaron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

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Aunque la defensa propuso medidas alternativas, los jueces avalaron la acusación y ordenaron la prisión preventiva por cuatro meses, además de habilitar la etapa de investigación penal.

Un caso que genera alarma

La reiteración de hechos violentos y el contexto de violencia de género encendieron las alarmas.

El caso refleja no solo la gravedad de los delitos imputados, sino también el riesgo para las víctimas, en un escenario que ahora quedó bajo seguimiento judicial.