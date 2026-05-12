Le robaron un costoso equipamiento a una médica y pide ayuda para recuperarlo

Es un Neurotrac propiedad de la profesional, pero que lo brinda para atender pacientes en el hospital de General Roca. Pide por favor que lo devuelven y ofrece recompensa.

Así es el aparato que le robaron a la médica de General Roca.

Una médica de General Roca denunció que ladrones ingresaron a su casa y le robaron un maletín con una notebook y un dispositivo que se llama Neurotrac , específico para el tratamiento de patologías del Piso Pélvico.

El aparato tiene un alto costo en el mercado y es propiedad de la profesional, pero lo utiliza en el hospital López Lima, donde se desempeña.

“Es muy importante para trabajar con mis pacientes”, destacó Cinthia Kloster especialista en kinesióloga respiratoria infantil y neonatal y de Piso Pélvico, en una entrevista realizada por el canal Somos El Valle.

Llegó a su casa y encontró la puerta violentada

Explicó que el hecho ocurrió en las últimas horas y lo descubrió cuando llegó a su domicilio y encontró la puerta destruida.

“Lo primero que fui a ver si estaba el maletín, y no estaba”, lamentó. Agregó que inmediatamente se comunicó con la policía, desde donde enviaron una comisión con peritos que entre otras tareas recogieron huellas dactilares, uno de los procedimientos técnicos que se emplean para buscar a los delincuentes.

“Pido por favor que si lo descartaron por ahí o alguien lo encuentra o se lo ofrecen, que lo devuelvan porque es muy importante para el uso de los pacientes”, resaltó la médica, oriunda de San Antonio Oeste. Incluso dijo que ofrece una recompensa a quien lo devuelva.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg El hombre agredido de un ladrillazo en la cabeza continúa internado en el hospital de General Roca. Archivo

Pese a que es propio, el Neurotrac lo emplea en el hospital público. “Lo brindo para mejorar la atención de los pacientes. Es vital para trabajar con mi especialidad”, enfatizó.

El hecho generó un fuerte repudio en las redes sociales, que se inundaron de mensajes que reclaman que aparezca el dispositivo.