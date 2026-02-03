El Hospital de Roca realizó una compleja operación neuroquirúrgica

Por primera vez en un hospital público de la provincia se hizo una operación con una técnica innovadora para el tratamiento del traumatismo encéfalo craneano grave.

El equipo de cirugía del hospital “Francisco López Lima” en General Roca , llevó operación con una técnica neuroquirúrgica innovadora para el tratamiento del traumatismo encéfalo craneano grave con edema cerebral.

El doctor Leandro Ariel Vallejos Insegna , neurocirujano de Adultos y Pediátrico , llevó adelante el procedimiento que se viene desarrollando desde hace aproximadamente diez años en Asia, principalmente en India y Nepal , impulsado por el neurocirujano indio Lype Cherian, pionero en esta técnica aplicada al trauma craneal severo.

Su implementación aún es limitada a nivel mundial, ya que representa un cambio conceptual respecto a la cirugía convencional que se realiza habitualmente en estos casos.

A diferencia de la técnica tradicional, que consiste en realizar una "craniectomía" descompresiva para “dar espacio” al cerebro inflamado, este procedimiento llamado cisternostomía, se basa en la apertura microquirúrgica de las cisternas basales (espacios que contienen líquido cefalorraquídeo en la base del cráneo) y la colocación de un catéter que permite el drenaje de sangre y líquido, interrumpiendo el ciclo de inflamación cerebral.

Esta técnica novedosa favorece una recuperación más rápida y fisiológica en comparación con la cirugía convencional, que no actúa directamente sobre el mecanismo inflamatorio.

La técnica requiere entrenamiento específico en cirugía de base de cráneo, experiencia en microcirugía y profundo conocimiento anatómico, además de la capacidad de aplicarse en un contexto de extrema urgencia, ya que los traumatismos graves de cráneo son cirugías que se realizan de emergencia y en cualquier horario. Asimismo, demanda mayor tiempo quirúrgico que el abordaje convencional.

Vallejos realizó un entrenamiento en un hospital de la India, donde adquirió destrezas avanzadas en base de cráneo y microcirugía que le permiten implementar este tipo de procedimientos. En esos centros se maneja un volumen de pacientes considerablemente superior al de nuestro país, lo que ha favorecido el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica.

La intervención fue realizada de urgencia durante la madrugada a un paciente que sufrió un traumatismo grave de cráneo como consecuencia de un accidente sin casco, una situación lamentablemente frecuente y que continúa siendo causa de alta morbimortalidad.

El equipo que realizó la cirugía inédita

En este sentido, el doctor Vallejos, destacó el acompañamiento del equipo de quirófano, cuyo profesionalismo fue clave para poder llevar adelante esta cirugía de alta complejidad en un contexto de emergencia. Participaron Ayelén Schoeters, anestesista, Mónica Olate y Nora Vallejos, instrumentadoras; y Luis García, enfermero.

Este hecho abre una nueva puerta en el abordaje del trauma craneal grave en la región, permitiendo ofrecer alternativas terapéuticas más avanzadas y alineadas con tendencias internacionales en neurocirugía.

Finalmente, el profesional remarcó la importancia de la prevención: “El uso del casco es fundamental. Muchos de estos casos podrían evitarse. La prevención salva vidas y evita que las familias tengan que atravesar situaciones irreversibles”.

Desde el gobierno provincial se destacó que la acción se enmarca en la visión estratégica impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, de jerarquizar el sistema público para que cada rionegrino, sin importar su situación económica, tenga acceso a la medicina de mayor prestigio y tecnología cerca de su hogar.