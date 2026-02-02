¿Empiezan las clases? Un cortocircuito generó preocupación en una escuela de Cipolletti

El incidente ocurrió en la Escuela Primaria 313, ubicada en el barrio Manzanar. Bomberos, personal policía y trabajadores de Edersa acudieron al lugar.

El incidente ocurrió esta tarde alrededor de las 20.40 en la Escuela Primera 313.

Este lunes, un incidente en un colegio primario de Cipolletti generó preocupación entre los vecinos, a un mes exacto de que comiencen las clases nuevamente.

Testigos registraron un cortocircuito en el pilar de luz del establecimiento que se podría haber transformado en un principio de incendio. Personal de Bomberos, Policía y trabajadores de Edersa acudieron al lugar.

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria 313 , ubicada en Los Tilos 350, del barrio Manzanar. Bomberos cercaron la calle para realizar el procedimiento en conjunto con el personal de Edersa.

Qué dijo Bomberos sobre el cortocircuito en una escuela de Cipolletti

Según detalló el personal de Bomberos a LM Cipolletti, el incidente se registró a las 20.40. "Recibimos una llamada solicitando una dotación en el lugar, por lo que se dirigió una unidad al establecimiento", informaron.

Y confirmaron que "llegado al lugar se observa un cortocircuito en pilar pero sin principio de incendio". Desde el personal aclararon que "solo se realizó prevención hasta la llegada de Edersa".

Río Negro definió qué día empiezan las clases en 2026

El 9 de diciembre del año pasado se desarrolló la sesión del Consejo Provincial de Educación, encabezada por la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, en donde se aprobó el Calendario Escolar 2026 y quedaron establecidas las fechas de inicio de clases para el ciclo lectivo de este año.

Las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), de las zonas con inviernos más duros, empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio.

A través del mismo se determinó para el Ciclo Lectivo 2026 que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal.

El ciclo lectivo del próximo año para ambos períodos, ordinario y RIE, concluirá el 18 de diciembre.

La ministra de Educación y Derechos Humanos expresó su satisfacción por la aprobación del calendario escolar y señaló acerca de su lema: "Todos sabemos que nos estamos preparando para un nuevo Río Negro por lo que el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, a cada docente cada directivo, a cada supervisor y en esta tarea de alojar, también debe definir las trayectorias. Vamos a encaminarnos hacia esa transformación rionegrina con articulación y con innovación".