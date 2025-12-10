Río Negro definió qué día empiezan las clases en 2026

Educación anunció las fecha del calendario escolar 2026. Las vacaciones de invierno serán en la segunda quincena de julio y habrá clases hasta el 18 de diciembre.

Ya hay fechas para el inicio y el fin de clases en 2026.

El martes se desarrolló la sesión del Consejo Provincial de Educación , encabezada por la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, en donde se aprobó el Calendario Escolar 2026 y quedaron establecidas las fechas de inicio de clases para el próximo ciclo lectivo. También se conoce la fecha de vacaciones de invierno y hasta cuándo habrá clases .

El lema para el Calendario Escolar aprobado por Resolución 5970/25 es “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”.

Respecto a las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), de las zonas con inviernos más duros, empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio.

A través del mismo se determinó para el Ciclo Lectivo 2026 que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal.

clases rio negro.jpg

El ciclo lectivo del próximo año para ambos períodos, ordinario y RIE, concluirá el 18 de diciembre.

La ministra de Educación y Derechos Humanos expresó su satisfacción por la aprobación del calendario escolar y señaló acerca de su lema: "Todos sabemos que nos estamos preparando para un nuevo Río Negro por lo que el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, a cada docente cada directivo, a cada supervisor y en esta tarea de alojar, también debe definir las trayectorias. Vamos a encaminarnos hacia esa transformación rionegrina con articulación y con innovación".

Campos agregó todo lo que se ha trabajado durante los dos últimos años respecto a articulación e innovación al igual que otros ejes como alfabetización y evaluación.

Asimismo destacó la importancia de lo realizado durante el corriente año para garantizar los días de clases con escuelas abiertas y en condiciones.

Obras de Educación durante el verano

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos Provincial empezará durante el mes de diciembre una serie de obras de refacción, construcción, y mejoras en establecimientos de Cipolletti, Cinco Saltos, y Catriel. El objetivo principal es garantizar escuelas y jardines en condiciones.

Una de ellas tendrá lugar en la EEBA 3 de Cipolletti con la construcción de un sanitario adaptado. Desde el área de Infraestructura Escolar se informó que se realizará un muro de mampostería, de forma tal que se separe el depósito donde estará ubicado, del baño adaptado. Además y para garantizar el correcto ingreso, se construirá una rampa en el patio de acceso.

Por otro lado en la Escuela Primaria 285 y Jardín anexo de Cipolletti se realizarán refacciones generales que incluyen la reconstrucción del muro perimetral, la vereda municipal, reemplazo de las chapas, aleros y elementos estructurales afectados, y el reemplazo del cielorraso y la luminaria afectada dentro de un aula, entre otras tareas.

Otra importante obra refiere a refacciones estructurales en la Escuela Primaria 84 de Cinco Saltos. Entre otros trabajos se realizará el recalce de las fundaciones en el frente de la escuela, que afecta a gran parte de las aulas y a la dirección debido a la presencia de fisuras.

En la misma localidad se llevará a cabo la refacción del inmueble para el nuevo CET 38. El proyecto se centra en mejorar y solucionar problemas de filtraciones, mejorar ventilación, acceso a las aulas, y retiro de materiales obsoletos o en mal estad, entre otros trabajos.

Finalmente en diciembre tendrá lugar la obra de refacción de sanitarios de la Escuela Primaria 21 de Catriel. Los trabajos incluyen los baños de planta baja y de planta alta del establecimiento. Asimismo, se refaccionará la cubierta y los revoques exteriores para evitar el ingreso de agua al interior del edificio.

De esta manera el Gobierno de Río Negro continúa volcando sus esfuerzos para garantizar escuelas y jardines en condiciones para la comunidad educativa.