Vecinos de Cipolletti atraparon a un supuesto ladrón y le dieron una paliza

Entre varios lo redujeron y en medio del forcejeo ligó algunos golpes, hasta que llegó la policía. Ocurrió la plaza del barrio Almirante Brown, donde advierten por se volvió insegura.

El supuesto ladrón se quejó porque los vecinos lo golpearon. Fue detenido por policías de la Comisaría 32.

Un grupo de vecinos detuvo a un hombre sospechado de haber ingresado a robar a una casa ubicada en el límite entre el barrio Almirante Brown y el Godoy de Cipolletti.

El operativo fue bastante tumultuoso y generó enorme conmoción en la zona, dado que testigos afirmaron que el sujeto en su afán por escapar se mostró hostil , y como contrapartida ligó algunos golpes que no le habrían provocado lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió el martes al momento en que oscurecía. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en base a testimonio de gente que estaba en el lugar, el supuesto ladrón ingresó a una vivienda del sector , subió a los techos y salió por otra propiedad que posee un local comercial en el frente.

La versión que circula indica que esa maniobra fue advertida por el responsable del negocio, por lo que con la ayuda de clientes y otros allegados lo persiguieron hasta que le dieron alcance en la plaza Maestros Cipoleños, ubicada entre las calles Miguel Muñoz y España, Colombia e Ituzaingó.

Allí se produjo el alboroto más notable que captó la atención de quienes aún no se habían percatado del hecho, porque mientras tenían al intruso reducido en el piso de césped a la espera de que llegara la policía, intentó zafarse, por lo que tuvieron que aplicar mayor rigor para retenerlo.

Al parece fue una medida incluyó una andanada de piñas, a la que se sumaron otras personas que viven en las inmediaciones y se mostraron muy crispadas porque afirman que se han cometido muchos robos en el sector y no sabe como hacer para tener mayor seguridad.

"Me golpearon", denunció el ladrón

Cuando llegó el personal de la Comisaría 32 el sujeto mostró en su rostro las marcas de los golpes que había recibido. Incluso afirman que se quejó ante los uniformados. "Me golpearon", dicen que advirtió mientras lo llevaban esposado a la unidad policial.

Una vecina manifestó que el sujeto no alcanzó a robar nada ni causó daños en la vivienda. Los uniformados la convocaron para que que formalizara la denuncia correspondiente.

El hecho dado a conocer por el sitio misnoticias.com.ar generó múltiples comentarios en las redes sociales acerca de los episodios de inseguridad que se han registrado en esa zona de Cipolletti.

“La plaza está cada vez peor... todas las noches se ven caritas nuevas que no son del barrio. No hay iluminación, y cada uno hace lo que quiere. Ya no se ven niños jugando o gente tomando mates por ejempolo. Han robado a vecinos, y forcejeado puertas de las casas frente a la plaza, un desastre”, afirmó Ester.

Daniela coincidió con ese diagnóstico: “Yo vivo en e frente de esa plaza y hace unos meses es tremendo las caripelas que hay. Todos los días se juntas a tomar hasta el cansancio, hemos realizados denuncias pero siguen ahí. Y encima el amanecen de enfrente les sigue vendiendo bebidas alcohólicas así no se van más”.

Otros comentarios más mordaces festejaron la paliza que le dieron al sospechoso y hasta se burlaron por haberse quejado de los trompazos que recibió.