La vieja modalidad con la que robaba fortunas la joven detenida por la Federal en Río Negro

La sospechosa, de 20 años, está imputada por robos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Una joven de 20 años de Río Negro fue detenida el pasado 2 de diciembre por personal de la Comisaría 8ª de Choele Choel, en el marco de una investigación por robos ocurridos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La detenida era intensamente buscada por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49, que había librado una orden de captura vigente. El procedimiento se concretó tras un pedido formal de colaboración de la Policía Federal Argentina a la fuerza rionegrina.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta que puedan aparecer nuevas denuncias vinculadas a este modus operandi.

Una vieja y conocida modalidad

Según la investigación, la joven está acusada de actuar bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, un método delictivo que consiste en establecer vínculos afectivos con las víctimas, simulando relaciones sentimentales para ganarse su confianza.

De acuerdo a la información recabada en la causa, tras entablar contacto con los hombres, los invitaba a encuentros donde compartían bebidas que contenían sustancias sedantes, según confirmó el sitio 7 en Punto. Una vez que las víctimas quedaban dormidas o en estado de vulnerabilidad, sustraía dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, electrodomésticos y objetos personales.

La acusada también habría utilizado las billeteras virtuales de los damnificados para realizar transferencias, pagos y compras online. En algunos casos, incluso habría extorsionado a sus víctimas exigiendo dinero a cambio de la devolución de pertenencias de alto valor.

Robo de importantes montos de dinero

Entre los hechos más relevantes figura un episodio ocurrido el 8 de abril en la zona de Núñez-Belgrano, donde se habrían robado $150.000 y varios dispositivos electrónicos. Otro caso se registró el 30 de mayo en Caballito, con el presunto robo de 4.000 dólares y transferencias por más de 5,5 millones de pesos.

La investigación determinó que la joven alternaba estadías entre la Ciudad de Buenos Aires y Río Negro para evitar ser localizada. En las últimas semanas era buscada en la región, especialmente en el barrio Las Bardas de Choele Choel, donde residen familiares.

Tras varios operativos sin resultados y luego de confirmar que había regresado de Alto Valle, los efectivos lograron ubicarla y detenerla. Actualmente permanece alojada en una unidad policial del Valle Medio, a disposición de la Justicia Federal, a la espera de su extradición.