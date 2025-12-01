Investigan a una maestra por maltratos en un jardín de infantes

Una familia la denunció ante la Justicia y otras familias reclamaron en el jardín. Educación confirmó el caso y separó del cargo a la maestra.

Una maestra jardinera fue apartada de su cargo por una denuncia de malos tratos a los alumnos . Desde Educación confirmaron el reclamo de familias de alumnos del Jardín 54 e informaron que la maestra fue separada del cargo en forma preventiva.

Karina Viana, directora de Nivel Inicial de la provincia , confirmó que el Consejo Escolar de Río Negro actuó de manera urgente ante la denuncia. “La docente ya no está en la institución” , afirmó Viana, quien añadió que el Ministerio ha iniciado los trámites administrativos correspondientes y abierto un acta para investigar lo expuesto por la madre de la menor.

La funcionaria precisó que, debido a la naturaleza de la investigación, no se pueden compartir detalles específicos para evitar interferir en el proceso, pero confirmó que hay un sumario interno contra la maestra del Jardín 54 de Roca que busca confirmar qué ocurrió en el jardín y la posible responsabilidad de la docente.

jardin ferri Al menos una familia denunció a la maestra por maltratos en el Jardín 54 de Roca. Foto: archivo.

Desde Educación afirmaron que hay una sola denuncia, pero admitieron que hubo una manifestación que involucró a varias familias que expresaron la misma preocupación. Según trascendió, se denunciaron malos tratos de la docente a los alumnos y hay una presentación judicial por presuntos episodios de violencia.

Además, la funcionaria detalló que el protocolo en estos casos es de intervención inmediata. El caso ha generado un fuerte malestar en la comunidad educativa de Roca, ya que es el primero de este tipo que involucra a una institución pública de nivel inicial en la región. El Ministerio de Educación continúa con la investigación y se compromete a garantizar un proceso transparente para esclarecer los hechos.

"Nosotros no definimos los plazos del sumario, acompañamos todo el proceso, pero eso depende de la Junta de Disciplina", aclaró Viana a LU19.

Polémica con un profesor del IUPA

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) anunció el despido de un profesor del Departamento de Arte Dramático y quedó envuelto en protestas, denuncias cruzadas y un fuerte reclamo sindical. Desde el rectorado aseguraron que había quejas por malos tratos y afirmaron: "No permitiremos un Mendoza".

El rector normalizador del IUPA, Gerardo Blanes, firmó el miércoles el "cese inmediato" de los cargos del docente Juan Rolón. La decisión generó repudio inmediato en la sede de la universidad y la polémica creció cuando la institución comunicó el despido bajo el título "No permitiremos un Mendoza" casi al mismo tiempo que, en esa provincia, una adolescente se encontraba atrincherada en un colegio al que ingresó armada buscando a una profesora.

El despido de Rolón generó un reclamo inmediato, y firme, tanto del sindicato de docentes como de los estudiantes. "Se echó a un docente de materias troncales, con muchos años de antigüedad y mucha calidad. Es muy querido por los estudiantes y nunca incumplió su rol docente", afirmó Jimena Jimenez, del centro de estudiantes del IUPA.

Los estudiantes advirtieron que el despido pone en evidencia la crisis institucional del IUPA ya que "el rector interventor tomó la resolución atribuyéndose esa facultad porque no tenemos un consejo superior en la universidad", manifestó Jimenez.