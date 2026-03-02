Presos piden un lugar más cómodo para disfrutar de sus visitas íntimas

Se quejaron porque el espacio destinado a los encuentros no es adecuado y además deben acreditar concubinato. La Justicia ordenó que les garanticen un lugar acorde.

Un grupo de presos de un Establecimiento de Ejecución Penal rionegrino presentó por segunda vez un habeas corpus para reclamar contra las condiciones exigidas por las autoridades carcelarias para concretar visitas conyugales.

El recurso judicial fue elevado por el abogado Miguel Ángel Díaz Zeballos -quien parte de sus estudios los realizó en prisión- y lo hizo en representación de un interno de apellido Forno y de otros que se encuentran en el Complejo Penal 1 de Viedma .

La queja apuntó a la “denegación arbitraria e ilegal del derecho a la visita conyugal” y a las “condiciones inhumanas y denigrantes en que deben realizarse las visitas”, como también por la “exigencia indebida de acreditar concubinato como requisito obligatorio para acceder a dicho derecho”.

Destacan que de ese modo se produciría un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.

Garantizar un espacio adecuado

El juzgado de Ejecución de Viedma había hecho lugar parcialmente a la acción de hábeas corpus elevado por los reclusos y resolvió en febrero del año pasado exhortar a la entonces directora de la cárcel, subcomisario Silvia Epuñan, que “garantice el acceso a un espacio adecuado y en condiciones de habitabilidad para el usufructo de visitas íntimas”

Asimismo, ratificó las medidas adoptadas por el Complejo Penal N° 1, en relación a las visitas íntimas, “que impiden el uso de mantas por parte de los internos y sus visitas, a fin de proteger los derechos de los internos y la población en general del Establecimiento Penal”.

Establecimiento Penal Viedma 2 Una mujer fue a visitar a un preso y la acusaron de llevarle un paquete lleno de drogas. Ocurrió en el Establecimiento Penal de Viedma. Gobierno Río Negro

En respuesta a la nueva presentación, el Juzgado de Ejecución ordenó en febrero último requerir al ahora nuevo jefe del Pena, comisario José Ibarra, un informe que detalle “las medidas tomadas por la Dirección del Complejo Penal tendientes a garantizar el acceso a un espacio adecuado y en condiciones de habitabilidad para el usufructo de visitas íntimas”.

Son pautas establecidas en la normativa vigente, Ley 24.660 de regula la pena Privativa de la Libertad, expresadas en el habeas corpus del año pasado, se destacó en el dictamen.

En cuanto al planteo de Forno, se dispuso ponerlo en conocimiento al Juzgado de Ejecución nro. 8 de Cipolletti, por tratarse de “cuestiones relacionadas con la ejecución de la pena, que deben ser resueltas por el Juez natural a cuya disposición se encuentra el interno”.

Privacidad e intimidad, un derecho de los presos

Las relaciones sexuales de los presos están permitidas por la ley y son considerados un derecho. La Defensoría del Pueblo rionegrina, que dirige Adriana Santagati, destaca en su página web - defensoriarionegro.gov.ar- que “La persona privada de su libertad tiene derecho a mantener contacto con su pareja en condiciones de privacidad e intimidad que permitan las relaciones sexuales".

Agrega que "Todas las personas tienen derecho a acceder a las visitas íntimas, cualquiera sea su identidad de género o elección sexual”.