Peleas de adolescentes en plazas: se desafían por redes sociales

Por segundo fin de semana consecutivo, un gran grupo de adolescentes se reunió en el centro solo para pelearse. Esta vez fue en el Paseo de la Familia.

El bullicio de los niños jugando en lo nuevos juegos del Paseo de la Familia fue reemplazado por el griterío de un numeroso grupo de adolescentes que se trenzaron a golpes en Roca y Sarmiento y atravesaron todo el parque, hasta llegar a calle Italia. No habría sido una pelea espontánea , lo que genera aún mayor preocupación.

La pelea ocurrió el domingo por la tarde, cuando muchas familias disfrutaban del paseo. Los adolescentes llegaron desde la plaza San Martín, donde se habían reunido previamente. La semana anterior hubo una concentración similar. Primero, unos 70 jóvenes se juntaron en el Paseo de la Familia y comenzaron a golpearse, pero la Policía llegó rápidamente y se fueron.

Minutos más tarde, comenzaron a reunirse en la plaza San Martín, pero ante la llegada de varios patrulleros, se dispersaron y no volvieron a cruzarse. Desde la Policía se afirmó que no eran peleas espontáneas por un altercado casual, sino que los jóvenes se desafían a pelear a través de las redes sociales.

A raíz de ese antecedente, se sospecha que el violento episodio del domingo no fue una situación casual. Quienes fueron a tomar mate al Paseo de la Familia o llevaron a sus hijos a los juegos, se habrían cruzado con grupos de adolescentes que se reunieron para pelearse.

Mientras algunos participaban activamente de la pelea muchos otros los arengaban a gritos y los filmaban con sus teléfonos celulares. La secuencia comenzó frente al kiosco de Roca y Sarmiento, advirtieron testigos. Poco a poco se fueron alejando de esa esquina, ubicada a media cuadra de la Comisaría Cuarta.

Un desafío para la Policía

Los jóvenes más violentos terminaron golpeándose sobre la calzada de la calle Italia varios minutos después del inicio del incidente. En ese momento llegó la Policía y se dispersaron. Desde la fuerza policial confirmaron que eran "todos menores de edad", por lo que no hubo detenidos.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad, según informó la Policía. Tampoco se radicó una denuncia por la pelea, se precisó.

"Cuando son menores, a nosotros nos limita el mismo código de procedimiento: no podemos demorarlos salvo que estén en un delito de flagrancia", explicaron fuentes policiales al explicar que es difícil controlar grandes grupos de jóvenes que se reúnen para agredirse.

Desde la Policía afirmaron que la intervención es para "disuadir", pero advirtieron que sí se realiza la intervención directa si hay una "agresión puntual" que pueda provocar un herido de gravedad.