Pronóstico del tiempo en el Alto Valle: ¿Se viene la tormenta?

Las probabilidades de tiempo inestable están desde hace unos días, pero apenas cayeron unas gotas en las últimas horas. El tiempo para el domimgo e inicio de semana.

El tiempo inestable y el calor seguirán predominando en la región. Si bien cayó una lluvia tenue y breve en los últimos días, para este cierre del último fin de semana de febrero se prevén tormentas en la zona del Alto Valle.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para este domingo es de lluvias aisladas empezando por la madrugada hasta tormentas por la noche. Comenzará la jornada con una temperatura de 20 grados y, además de las lluvias, se espera una jornada ventosa. Soplará viento leve , pero se irá incrementando con el paso de las horas.

Por la mañana estará mayormente nublado con viento de leve a moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En horas de la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 32 grados con tormentas aisladas, viento leve, pero ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Hacia la noche seguirán las tormentas y el viento. Soplará hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por horas bajo una temperatura que estará en los 28 grados.

Domingo 010326 B

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), anticipan que, durante el fin de semana y el lunes, ingresará aire húmedo y frío en cordillera desde el Pacífico. Pronostican lluvias y neviscas en montaña. En tanto que, en los valles, la meseta y costa se presentará nubosidad variable con algunos períodos inestables. Aunque habrá tardes cálidas. Este domingo estará calmo con vientos hacia la noche. Durante el lunes aumenta la inestabilidad y los vientos en toda la región.

El organismo interprovincial prevé lluvias para la noche de este sábado con viento de hasta 24 kilómetros por hora y una temperatura de unos 14 grados. En cambio, para el domingo pronosticó que durante el día estará cubierto y caluroso porque la temperatura ascenderá a los 32 grados. El viento soplará leve del sector oeste. Por la noche, se espera cielo parcialmente nublado, viento fuerte y una temperatura que descenderá a los 6 grados.

Cómo inicia la semana

Según el SMN, la semana comenzará con tiempo inestable descenso de la temperatura y continuidad del viento fuerte en la zona. Para este lunes se esperan tormentas aisladas en horas de la madrugada con una temperatura de 19 grados, viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana estará mayormente nublado y las ráfagas de viento continuarán con la misma intensidad. Por la tarde estará nublado, la temperatura alcanzará una máxima de 24 grados, el viento soplará de leve a moderado, pero las ráfagas no superarán los 50 kilómetros por hora. Al anochecer se mantendrán estas condiciones, aunque la temperatura descenderá a los 20 grados.

La AIC prevé cielo entre parcialmente nublado y mayormente despejado, una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 25 grados con viento de 36 a 44 kilómetros por hora y ráfagas de 55 kilómetros por hora.