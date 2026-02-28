Un hombre fue detenido por apuñalar al novio de su hija: la inesperada razón del ataque
El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Hubo una situación violenta, previa a la agresión, su suegro se enteró del hecho y lo hirió gravemente.
Un violento episodio tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Bariloche, cuando un hombre de 42 años fue detenido y acusado de apuñalar a otro individuo y provocarle heridas de gravedad. El ataque surgió por una situación previa, en la que el herido habría empujado del auto en movimiento a su novia, hija del agresor. Cuando el hombre se enteró de la agresiva maniobra, buscó a su yerno y lo apuñaló.
El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el barrio Virgen Misionera, ubicado en el kilómetro 7 de la Avenida Los Pioneros, donde el agresor interceptó a la víctima y le ocasionó heridas cortantes con un cuchillo, luego de acusarlo de haber agredido a su hija.
Te puede interesar...
El hombre apuñalado habría empujado a su novia del auto en movimiento
De acuerdo a los trascendidos, antes de ser apuñalado, el individuo – dueño de un frondoso prontuario- empujó a su novia del auto en movimiento, provocándole lesiones.
La chica acusó a su novio de haberla golpeado. Cuando el papá de la joven se enteró lo que había pasado, fue a buscarlo y lo apuñaló.
El padre de la joven buscó venganza
El herido pidió ayuda a vecinos, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente.
Poco después, efectivos que investigaban el hecho identificaron y detuvieron al presunto autor y procedieron a su detención.
El caso fue elevado a la fiscalía de turno, que dispuso distintas diligencias relacionadas al hecho.
Leé más
Persecución en Allen: huyó de un control, cayó de la moto y terminó detenido
Salió al boliche con su novio, discutieron y se tiró al Canal Grande
Operativos por robo en Allen descubrieron un arsenal en Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído