El clima en Cipolletti

icon
32° Temp
19% Hum
Policiales
LMCipolletti apuñalar

Un hombre fue detenido por apuñalar al novio de su hija: la inesperada razón del ataque

El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Hubo una situación violenta, previa a la agresión, su suegro se enteró del hecho y lo hirió gravemente.

El hombre de 42 años fue detenido tras apuñalar al novio de su hija. 

El hombre de 42 años fue detenido tras apuñalar al novio de su hija. 

Un violento episodio tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Bariloche, cuando un hombre de 42 años fue detenido y acusado de apuñalar a otro individuo y provocarle heridas de gravedad. El ataque surgió por una situación previa, en la que el herido habría empujado del auto en movimiento a su novia, hija del agresor. Cuando el hombre se enteró de la agresiva maniobra, buscó a su yerno y lo apuñaló.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el barrio Virgen Misionera, ubicado en el kilómetro 7 de la Avenida Los Pioneros, donde el agresor interceptó a la víctima y le ocasionó heridas cortantes con un cuchillo, luego de acusarlo de haber agredido a su hija.

Te puede interesar...

El hombre apuñalado habría empujado a su novia del auto en movimiento

De acuerdo a los trascendidos, antes de ser apuñalado, el individuo – dueño de un frondoso prontuario- empujó a su novia del auto en movimiento, provocándole lesiones.

La chica acusó a su novio de haberla golpeado. Cuando el papá de la joven se enteró lo que había pasado, fue a buscarlo y lo apuñaló.

policia noche.jpg
El joven herido habría empujado a su novia del auto en movimiento.

El joven herido habría empujado a su novia del auto en movimiento.

El padre de la joven buscó venganza

El herido pidió ayuda a vecinos, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco después, efectivos que investigaban el hecho identificaron y detuvieron al presunto autor y procedieron a su detención.

El caso fue elevado a la fiscalía de turno, que dispuso distintas diligencias relacionadas al hecho.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta