Un hombre fue detenido por apuñalar al novio de su hija: la inesperada razón del ataque

El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Hubo una situación violenta, previa a la agresión, su suegro se enteró del hecho y lo hirió gravemente.

El hombre de 42 años fue detenido tras apuñalar al novio de su hija.

Un violento episodio tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Bariloche , cuando un hombre de 42 años fue detenido y acusado de apuñalar a otro individuo y provocarle heridas de gravedad. El ataque surgió por una situación previa, en la que el herido habría empujado del auto en movimiento a su novia , hija del agresor. Cuando el hombre se enteró de la agresiva maniobra, buscó a su yerno y lo apuñaló.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el barrio Virgen Misionera , ubicado en el kilómetro 7 de la Avenida Los Pioneros, donde el agresor interceptó a la víctima y le ocasionó heridas cortantes con un cuchillo, luego de acusarlo de haber agredido a su hija.

De acuerdo a los trascendidos, antes de ser apuñalado , el individuo – dueño de un frondoso prontuario- empujó a su novia del auto en movimiento , provocándole lesiones.

La chica acusó a su novio de haberla golpeado. Cuando el papá de la joven se enteró lo que había pasado, fue a buscarlo y lo apuñaló.

policia noche.jpg El joven herido habría empujado a su novia del auto en movimiento.

El padre de la joven buscó venganza

El herido pidió ayuda a vecinos, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco después, efectivos que investigaban el hecho identificaron y detuvieron al presunto autor y procedieron a su detención.

El caso fue elevado a la fiscalía de turno, que dispuso distintas diligencias relacionadas al hecho.