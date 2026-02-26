Brutal ataque a puñaladas: una mujer sufrió heridas graves y detuvieron al agresor

La víctima, de 41 años, sufrió múltiples heridas y una lesión grave en el tórax. Tras una intensa investigación, la Policía detuvo a un hombre de 33 años.

Una mujer de 41 años pelea por recuperarse tras haber recibido un ataque a puñaladas en un violento episodio ocurrido el martes por la mañana . La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local con múltiples heridas cortantes y una grave lesión en el hemitórax izquierdo .

El brutal hecho activó un amplio operativo policial en General Roca . Según se informó, la mujer alcanzó a aportar datos clave sobre la identidad del presunto agresor y el vehículo en el que se movilizaba, lo que resultó determinante para avanzar en la investigación.

Tras la evaluación médica, los profesionales certificaron lesiones de carácter grave debido a la profundidad y ubicación de las heridas. La víctima logró ser estabilizada y posteriormente radicó la denuncia penal correspondiente.

Detienen al agresor en la vía pública

En paralelo, efectivos de la Comisaría 21º realizaron un intenso trabajo en el lugar del ataque: relevaron cámaras de seguridad, entrevistaron testigos y trabajaron junto al Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, bajo la órbita de la Fiscalía de turno.

Con los datos recabados, la búsqueda se concentró en la zona norte de la ciudad. Finalmente, el miércoles por la noche, el presunto autor —un hombre de 33 años— fue localizado en la vía pública. La propia víctima lo sindicó como el agresor.

Además, se secuestró el vehículo en el que se desplazaba, que coincidía con la descripción aportada. El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de nuevas directivas de la Fiscalía.

El caso generó fuerte conmoción y vuelve a encender la alarma por los hechos de violencia que se registran en la ciudad.

Otro hombre detenido en General Roca

Otro episodio que vuelve a encender la preocupación por la inseguridad en Roca: durante un patrullaje preventivo en la zona norte de la ciudad, efectivos policiales identificaron a un hombre de 33 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

La detención se produjo en plena vía pública y generó movimiento en el sector, en el marco de los operativos que se intensificaron en los últimos días.