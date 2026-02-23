Horror en General Roca: una nena pelea por su vida tras feroz tiroteo contra su casa

Una ráfaga de disparos contra una vivienda en Barrio Nuevo dejó a una niña en estado crítico. Fue operada de urgencia y permanece en terapia intensiva mientras la Justicia busca a los responsables.

La niña de 11 años fue internada en el Hospital Francisco López Lima y su estado es reservado.

Una tarde que parecía tranquila terminó en una escena de terror en la zona norte de General Roca . Más de cinco disparos irrumpieron el silencio del barrio y dejaron como saldo a una niña de 11 años gravemente herida . La menor permanece internada en estado crítico en el Hospital Francisco López Lima , mientras la Justicia intenta esclarecer quiénes estuvieron detrás del brutal ataque.

Todo ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda de calle Perito Moreno al 4000 , en Barrio Nuevo. Un llamado al 911 alertó sobre una ráfaga de detonaciones que impactaron de lleno contra la casa. Dentro estaban las dos hermanas .

La peor parte la llevó la más pequeña: un proyectil la hirió de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al hospital local. Allí fue intervenida quirúrgicamente esa misma noche. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Su hermana también resultó alcanzada por un disparo en el brazo, aunque las lesiones fueron de menor gravedad.

Un cuadro delicado y horas decisivas

Según confirmaron fuentes médicas, la niña se encuentra estable dentro de un cuadro grave y con pronóstico reservado. El equipo de salud evalúa junto al área de neurocirugía la posibilidad de una nueva intervención debido a la persistencia de un sangrado extradural.

La decisión no es sencilla: implica riesgos importantes y será clave la evolución de las próximas horas. El estado neurológico continúa siendo delicado y requiere monitoreo permanente.

Sin detenidos y con fuerte operativo

Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir cómo fue la mecánica del tiroteo y quiénes serían los responsables.

Mientras tanto, la familia atraviesa horas angustiantes y el barrio sigue conmocionado por un hecho que volvió a poner en foco la violencia armada en la ciudad.

La evolución de la pequeña será determinante. Y la pregunta que desvela a todos en General Roca sigue sin respuesta: ¿Quién disparó y por qué contra una vivienda donde había niñas?