Intoxicaciones, lipotimias y un dato inédito: el intenso trabajo de Salud en la Fiesta de la Manzana

El Hospital Hospital Francisco López Lima asistió a decenas de personas durante las dos primeras noches del evento. La mayoría eran menores de 17 años.

Hubo una fuerte intervención del sistema de salud en las primeras dos noches de la Fiesta Nacional de la Manzana.

Las primeras dos noches de la Fiesta Nacional de la Manzana dejaron un saldo con fuerte intervención del sistema de salud . El personal del Hospital Francisco López Lima debió asistir a buen número de personas, con un dato que encendió alertas: la mayoría de los pacientes eran menores de 17 años .

“Fueron públicos diferentes. La primera noche estuvo relativamente tranquila, aunque también hubo varias lipotimias de personas que llegaron muy temprano. La actividad física, el calor y el salto constante generan este tipo de cuadros”, explicó Mónica Dailoff, enfermera del hospital de Roca y responsable del operativo sanitario.

El panorama cambió el sábado, durante los recitales de Emanero y Damas Gratis . No solo aumentó el número de intervenciones, sino también la complejidad de los casos.

“El sábado tuvimos muchas asistencias vinculadas a intoxicaciones alcohólicas y por consumo de sustancias. Hubo cuadros de excitación psicomotriz, deterioro del estado de conciencia e intoxicaciones severas”, detalló Dailof.

La preocupación por pacientes cada vez más jóvenes

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo sanitario fue el perfil etario de los atendidos.

“La mayoría de los pacientes eran menores de 17 años. Eso nos sorprendió. Nosotros venimos todos los años y ya conocemos el tipo de público que asiste, pero en esta edición vimos gente muy joven”, señaló la profesional.

De cara a la tercera jornada, con una grilla más orientada al público familiar, el hospital espera una demanda más moderada. Sin embargo, el operativo continúa activo y preparado para cualquier eventualidad.

Sin heridos graves por incidentes

En cuanto a hechos de violencia, no se registraron heridos de gravedad. Se produjeron algunas peleas en el sector gastronómico que no requirieron asistencia médica.

El episodio más comentado fue una pelea que se viralizó en redes sociales, ocurrida en uno de los sectores de descanso del predio, donde personal policial debió separar a un grupo de jóvenes.

Pablo Lescano recordó su paso por el hospital de Roca durante el show de Damas Gratis: "Fuera de joda"

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana tuvo un final a pura cumbia. Al frente del espectáculo estuvo Pablo Lescano, que no solo hizo vibrar al público con sus clásicos, sino que también se tomó un momento para hablar de su vínculo con Roca. En medio del show, el cantante sorprendió al recordar la ocasión en que debió atenderse en el hospital Hospital Francisco López Lima tras sufrir una fractura.

Según relató ante la multitud, la ciudad ocupa un lugar muy especial en su historia. Contó que hace 24 años, cuando la banda daba sus primeros pasos, solían presentarse en el boliche El Muro. En una de aquellas visitas, tuvo que ser atendido en el hospital local luego de quebrarse un hueso de la mano.

“En el hospital de Roca me enyesaron la mano, que me rompí en Senillosa”, mencionó desde el escenario, fiel a su estilo directo. Y enseguida remató: “Roca tiene historia”.