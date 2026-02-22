Pablo Lescano recordó su paso por el hospital de Roca durante el show de Damas Gratis: "Fuera de joda"

En la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana, Damas Gratis hizo estallar el predio con un cierre a pura cumbia. Pero fue Pablo Lescano quien sorprendió al recordar desde el escenario su paso por el hospital local.

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana tuvo un final a pura cumbia. Con el predio colmado y miles de personas cantando de principio a fin, Damas Gratis fue el broche de oro en el escenario mayor “Carlos Soria”.

Al frente del espectáculo estuvo Pablo Lescano , que no solo hizo vibrar al público con sus clásicos, sino que también se tomó un momento para hablar de su vínculo con Roca. En medio del show, el cantante sorprendió al recordar la ocasión en que debió atenderse en el hospital Hospital Francisco López Lima tras sufrir una fractura.

Según relató ante la multitud, la ciudad ocupa un lugar muy especial en su historia. Contó que hace 24 años, cuando la banda daba sus primeros pasos, solían presentarse en el boliche El Muro. En una de aquellas visitas, tuvo que ser atendido en el hospital local luego de quebrarse un hueso de la mano.

“En el hospital de Roca me enyesaron la mano, que me rompí en Senillosa”, mencionó desde el escenario, fiel a su estilo directo. Y enseguida remató: “Roca tiene historia”.

El comentario generó una inmediata reacción del público, que respondió con aplausos y gritos de apoyo. Lejos de quedar como una anécdota aislada, el recuerdo volvió sobre el cierre, cuando uno de los conductores del evento le preguntó si era cierta la anécdota que había contado minutos antes.

“Fuera de joda, se me fracturó un huesito. Pero ahora está impecable”, respondió entre risas.

Durante el recital, Lescano volvió a hacer referencia en varias oportunidades a aquellos años iniciales y al boliche donde tocaban en sus comienzos, reforzando esa conexión con la ciudad.

La promesa de retorno

El show avanzó con un repaso por los grandes éxitos de la banda, en un clima que fue creciendo hasta convertirse en un cierre explosivo. Saltos y una marea humana coreando cada estrofa marcaron el tramo final.

La presentación se extendió durante más de una hora ante la insistencia del público, que no dejó de pedir “una más”.

Antes de cerrar, Lescano dejó abierta la puerta para un nuevo reencuentro: “Chau Roca. Hasta el año que viene, tal vez”.