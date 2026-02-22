La acusaron de intentar pasarle a un preso un paquete lleno de drogas oculto en su bombacha

Fue de visita y en la requisa le encontraron marihuana, cocaína; MDMA (éxtasis), Ketamina y LSD en su ropa interior. La Justicia Federal le inició una causa y le dieron una probation.

Una mujer fue a visitar a un preso y la acusaron de llevarle un paquete lleno de drogas. Ocurrió en el Establecimiento Penal de Viedma.

Una mujer fue acusada de haber intentado pasarle drogas a un preso del Establecimiento Penal 1 de Viedma , en un hecho ocurrido el 24 de abril de 2024.

La Justicia Federal le formuló cargos por el delito de “suministro gratuito de estupefacientes en un establecimiento penitenciario, con la finalidad de consumo por parte del receptor (interno)” , en grado de tentativa.

La causa fue elevada a juicio por pedido de la Fiscalía de ese fuero. En el detalle de la imputación sostuvo que la mujer, identificada como Claudia Andrea Cayu , fue a visitar al detenido llamado Juan Eduardo Jara . Como es de rigor, el personal penitenciario del área de Visita y Correspondencia le realizó la requisa corporal , y allí se encontraron con la sorpresa: llevaba oculto en su ropa interior un envoltorio con distintos tipos de estupefacientes.

Sustancias de todo tipo

La cantidad y el tipo de sustancias -algunas consideradas drogas “duras”- que le llevaba al detenido no dejó de llamar la atención. La acusación precisa que eran 28,29 gramos de marihuana; 20,1 de cocaína; 0,26 gramos de MDMA (éxtasis), 0,63 gramos de Ketamina, y otro envoltorio con LSD (ácido lisérgico).

En una audiencia realizada días atrás la defensora Oficial Gabriela Labat, propuso otorgarle una suspensión de juicio a prueba, un mecanismo judicial conocido como probation que permite a un acusado evitar el juicio aún sin reconocer su culpa a cambio de reparar el daño con el cumplimiento de pautas de conducta.

En este caso, la defensora sostuvo que la aplicación del beneficio era posible por la calificación atribuida, la ausencia de antecedentes penales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

menores y cárcel.jpg El ladrón había agotado una pena el 1 de junio de este año y el 29 de agosto siguiente fue atrapado tras robar una moto. Vuelve otros dos meses tras las rejas. Archivo

En cuanto a los términos del acuerdo, explicó que proponía el cumplimiento sea por el lapso de un año y que, en sustitución de las tareas comunitarias, donara 50.000 pesos al hospital Pedro Moguillansky, además de pautas conducta por el mismo espacio de tiempo.

La Fiscalía Federal, representada por Marcos Escandell manifestó que aceptaba el planteo de la Defensa, por lo que el juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca no objetó el requerimiento de las partes y resolvió que correspondía otorgarle la probation a Cayu. Sostuvo que se encontraban "reunidos los requisitos objetivos" que exigían su aplicación.

Las pautas de conducta que deberá cumplir

El magistrado, además, tuvo en cuenta la situación económica de la mujer y, con el consentimiento de la Fiscalía, finalmente la relevó de la obligación de efectivizar la donación de los $50 mil que se había mencionado para el hospital local.

Mientras que deberá cumplir medidas de comportamiento acordadas por el término de un año. En este marco, tiene que mantener el domicilio fijado e informarlo al Tribunal en caso de cualquier cambio, presentarse cada tres meses en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que por jurisdicción corresponda y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

Le advirtieron que en caso de detectar alguna falta a lo establecido, le revocarán el beneficio otorgado y le darán continuidad a la causa penal.