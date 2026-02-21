Quién era el hombre que murió en un partido de fútbol en Cipolletti

Fue invitado para el picadito amistoso de este sábado y le pareció una gran idea. Ocupaba un "cargo importante" en el mundo del petróleo. El dolor es enorme.

El predio donde se desencadenó el drama. Duronia decidió, con buen criterio, suspender toda actividad tras la muerte del hombre.

Había ido a jugar por primera vez con Los Nativos , el equipo que interviene en la Liga de Veteranos de fútbol. Le pareció una buena idea y aceptó la invitación de un amigo. Por esas ironías del destino, este sábado murió al descompensarse en pleno encuentro amistoso en el predio Duronia de Cipolletti.

"Se cayó solo, se desplomó" , lamentó alguien que presenció el dramático momento. Era oriundo de Buenos Aires , donde reside su familia, aunque la mitad del tiempo la pasaba en la región por cuestiones laborales y el resto sí en la gran ciudad. Ocupaba un "cargo importante" en una empresa petrolera, donde "tenía un trabajo itinerante y cuando estaba en la zona paraba en Centenario"

Por ello, ahora su círculo íntimo que no puede explicarse tamaña desgracia realiza las gestiones para trasladar su cuerpo a la gran ciudad.

Duronia El hombre fue trasladado en camioneta por sus desesperados compañeros al Hospital. Allí falleció. Antonio Spagnuolo.

"Una pena, un gran muchacho. Hace poco había regresado de vacaciones y mirá lo que le viene a pasar. No hay palabras", contó alguien que estuvo presente en la trágica jornada.

"Llegó con signos vitales al Hospital por lo que tenemos entendido y allí falleció. Sus compañeros lo llevaron en una camioneta. Fue desesperante", agrega la fuente.

La víctima tenía 57 años y según confiaron desde la organización a LM Cipolletti se trata de Luis Valverde.

Noticia en desarrollo