Se rindió Don Diego: después de más de 30 años cierra histórico comercio del centro de Cipolletti

"Siento nostalgia y tristeza" , asegura el emblemático comerciante a LM Cipolletti horas antes de cerrar las puertas de Neltec. La preocupación por su empleado.

"No cierre, lo vamos a extrañar ", le ruega una vecina de la cuadra. Diego Ezcurra se esfuerza para no emocionarse pero igual se le pianta un lagrimón. No es para menos, son 33 años al frente del emprendimiento Neltec Comunicaciones y más de 50 en el oficio.

A sus 85 pirulos, esta vez el histórico comerciante dice basta . Se cansó de los vaivenes del país y también su cuerpo le pide un merecido descanso. "Aunque voy a conservar algún trabajito particular", avisa y con su sorprendente generosidad asegura que "si algún vecino me necesita para una urgencia me puede encontrar en el 12 de septiembre, allí en la tira 7 que pregunten por mí...", le dice, tan puro y solidario, a LM Cipolletti .

La última función será el próximo sábado 28 de febrero , cuando bajará las persianas de Belgrano 54 para siempre. Allí la actividad consistía en la venta y la reparación de equipos de comunicaciones y electrónica en general.

Neltec (3) Diego junto a su empleado de confianza, el gran Daniel Campos. Antonio Spagnuolo

Consultado sobre las razones de la drástica pero en el fondo previsible determinación, explica. "Se juntaron varias cosas. Por un lado me querían aumentar el alquiler el doble, es una barbaridad para mí, al menos no está a mi alcance pagar tanto. Y después una verdad innegable: las comunicaciones por radio pasaron a otra historia. Ni siquiera con los relojes de taxi nos salvamos esta vuelta; antes hacíamos 120 programaciones y ahora, con el tema de los uber, cada vez que se cambiaban las tarifas vienen apenas 60, es decir la mitad", expone la cruda realidad.

El físico también pasa factura a tanto esfuerzo y pide a gritos un respiro. "Ya medio cansado, y tengo alguna complicación en la vista que últimamente me limitaba, así que me dedicaré a dibujar, que es otro de mis hobbies. Además me gustan las maquetas y las aviaciones", agrega el hombre que llegó a la región en el año 1973 proveniente de Martínez, en la zona norte del conurbano bonaerense.

"Con otros muchachos nos desvinculamos de Morotola y me contrataron de acá para trabajar en los equipos de Pérez Companc. Me gustó tanto el Valle, que me quedé toda la vida junto a mi gran compañera Nilda, que también vino de allá y es ama de casa. Llegamos con 2 hijos y tenemos 5, todos bien ubicados con sus trabajos por suerte, y 11 nietos. Soy un agradecido a la vida", reconoce.

La emoción vuelve a ganar escena cuando recuerda a su ex socio, el Ing. Marcelo Novais que falleció en 2019. Y siente una "gran pena" y preocupación por el futuro de Daniel Campos, su empleado y compinche estos años que "tendrá que buscarse un trabajo ahora, más allá que también hará algunas cositas particulares. Lo mandé a averiguar a un comercio que estaban precisando gente, ojalá tenga suerte, les di excelentes referencias", señala, guiño de ojo mediantes, uno de esos jefes piolas que tocan muy de vez en cuando...

Neltec (2) Un jefe muy atento y amable. Ahora, Diego está preocupado por Daniel. Antonio Spagnuolo.

Hincha de River "furioso" ("me di el lujo de seguir toda la campaña de La Máquina, aquel equipazo de Labruna, Walter Gómez, Loustau y tantos monstruos"), recuerda una anécdota increíble entre tantas que se registraron en su local. "Una vuelta un policía vino con un handy porque se le cayó líquido adentro y me dijo, 'se me mojó, lo traje a ver si lo puede revisar'. Se va y notamos que había como unas astillas adentro, al regresar a buscarlo nos confesó: 'ah sí, se me cayó en la pileta de la morgue y deben ser las astillas de los huesos del muerto... Tremendo, no lo podíamos creer", lanza y estallan las risas.

Ya en el final, agradece con los ojos vidriosos "tanta fidelidad que han tenido los clientes con nosotros estos años. Lamentablemente ya no los voy a poder atender aquí...".

Cierra las puertas de su histórico negocio pero las de su casa y de su corazón seguirán abiertas. Ezcurra se rindió esta vez pero vaya que hizo mucho. A disfrutar la vida. Se va el más grande, a los 85 se retira el Diego de la gente de la vida comercial.