Paritaria caliente en Cipolletti: gremios rechazaron la oferta y todo se define el lunes

Los gremios municipales rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo y pasaron a un cuarto intermedio. ¿Qué piden?

La negociación salarial entre el Ejecutivo municipal de Cipolletti y los gremios volvió a tensarse este viernes tras un nuevo encuentro en el marco de la mesa paritaria. Lejos de alcanzar un acuerdo, las organizaciones sindicales resolvieron rechazar la propuesta oficial y plantearon una serie de condiciones que consideran clave para avanzar en una mejora integral de las condiciones laborales.

La reunión, que se desarrolló en el edificio municipal, formó parte de la continuidad de las discusiones salariales iniciadas días atrás. Sin embargo, el resultado dejó en claro que las posiciones aún están distantes. Tras consultar con sus bases, los gremios elevaron un rechazo unánime a la oferta presentada por el Ejecutivo .

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales ( SOYEM ) expresaron con contundencia su postura. “Rechazamos la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo, debido a que no se contemplan los temas relevantes que hemos venido conversando en las distintas mesas de trabajo realizadas en estos más de dos años de la actual gestión municipal”, señalaron en un comunicado formal.

ECP MUNICIPALIDAD (7) El nuevo encuentro paritario pasó al lunes 23 de febrero. Estefania Petrella

Los reclamos sobre la mesa

El rechazo no se limitó a lo salarial. Los gremios aprovecharon el encuentro para enumerar una serie de demandas estructurales que consideran prioritarias. Entre ellas, solicitaron el inicio de un nuevo proceso de pase a planta permanente, la recategorización de trabajadores que ya forman parte de la planta, y avances concretos en la regularización de empleados eventuales mediante contratos.

Además, plantearon la necesidad de garantizar el pago correcto del adicional por título secundario y avanzar en la asignación y entrega de terrenos para trabajadores municipales, un reclamo histórico dentro del sector.

Otro de los puntos centrales tiene que ver con la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo, así como la aplicación del concepto de refrigerio para quienes les corresponde por estatuto. A esto se suma la implementación de un plan de retiro voluntario y el avance en la declaración de insalubridad en determinados ámbitos laborales.

paritaria viernes

Un cuarto intermedio y expectativa

Ante la falta de acuerdo, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 23 de febrero, cuando volverán a encontrarse en busca de acercar posiciones. La expectativa está puesta en que el Ejecutivo presente una nueva propuesta que contemple, al menos parcialmente, los planteos sindicales.

En diálogo con LM Cipolletti, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, confirmó que la negociación sigue abierta. “La mesa no está cerrada, escuchamos los planteos y el próximo lunes a las 8 nos volveremos a reunir para tener una respuesta a lo planteado”, aseguró.

El funcionario también reconoció la validez de algunos de los reclamos sindicales, especialmente aquellos vinculados a la necesidad de mejorar la organización y los criterios de las mesas de trabajo a lo largo del año. En ese sentido, consideró que fortalecer esos espacios permitirá avanzar de manera más ordenada en las demandas de los trabajadores.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (18).JPG El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra dispuesto al diálogo y a continuar con las negociaciones. (Foto archivo) Sebastián Fariña Petersen

Apertura al diálogo y posibles avances

Entre los puntos que podrían tener respuesta favorable en el corto plazo, se encuentra el pedido de incorporar a los trabajadores eventuales en el cobro de la ayuda escolar municipal. Sobre este aspecto, Dijkstra se mostró receptivo. “Estamos dispuestos a evaluarlo y dar una respuesta en el próximo encuentro”, indicó.

El secretario de Gobierno remarcó además la predisposición del Ejecutivo para continuar dialogando y avanzar en mejoras para los empleados municipales, en un contexto económico complejo que atraviesa tanto a la administración pública como a los trabajadores.