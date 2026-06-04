Robaron a un chofer de una app a punta de pistola, pero un detalle inesperado en la comisaría los delató

Le robaron el auto, dinero y documentación. Horas después, una pista clave permitió recuperar el vehículo y detener a una sospechosa.

La investigación terminó con una detención, cuatro allanamientos y la recuperación del vehículo robado. Foto: Gentileza.

Un violento asalto a un conductor de una aplicación de transporte terminó con una detención , cuatro allanamientos y la recuperación del vehículo robado en General Roca . La investigación dio un giro inesperado cuando una de las presuntas involucradas regresó a una dependencia policial por un motivo que terminó comprometiéndola .

Todo comenzó cuando el chofer recibió un pedido de viaje con destino al Barrio Nuevo . Al llegar al lugar, un hombre y una mujer abordaron el Fiat Cronos blanco y comenzaron a modificar el recorrido , indicándole distintos destinos durante el trayecto.

Según denunció la víctima, en un momento el hombre lo golpeó en el rostro con un arma de fuego, mientras que la mujer exhibió otra arma para amenazarlo. Bajo intimidación, lo obligaron a descender del vehículo .

Los delincuentes escaparon con el automóvil, un teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo.

La pista inesperada que cambió la investigación

Horas después del robo ocurrió una situación que resultó determinante para los investigadores.

Una mujer se presentó en una dependencia policial junto a una adolescente para denunciar la supuesta sustracción de un teléfono celular. Durante ese trámite, el conductor asaltado reconoció la voz de la joven como la de una de las personas que habían participado del robo.

Ese dato permitió orientar rápidamente la investigación y avanzar sobre los sospechosos.

Allanamientos y una detenida

Con intervención de la Fiscalía, la Justicia autorizó una serie de medidas que incluyeron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de General Roca.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles San Juan, Kennedy, Colonia 17 de Octubre y Ameghino. Allí, el personal policial secuestró elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de las diligencias, una mujer mayor de edad fue detenida por su presunta participación en el robo calificado.

Por su parte, la adolescente involucrada quedó a disposición de los organismos de protección correspondientes.

Recuperaron el auto robado

La investigación continuó durante las horas siguientes hasta que efectivos de la Subcomisaría 69° lograron localizar el Fiat Cronos sustraído.

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El vehículo fue hallado en la zona oeste de General Roca y quedó secuestrado para la realización de pericias.

Mientras tanto, la búsqueda de otro sospechoso continúa y la causa sigue avanzando para determinar todas las responsabilidades en el violento asalto que sufrió el conductor.