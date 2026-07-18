Choque fatal en el Alto Valle: investigan las cámaras y esperan peritajes clave

La Justicia busca determinar la mecánica del siniestro vial donde murió una adolescente de 16 años. Analizan las imágenes del semáforo.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Regina avanza en la investigación del trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada del jueves , el cual se cobró la vida de una adolescente de 16 años este viernes por la mañana. Los investigadores aguardan los resultados de una serie de peritajes considerados fundamentales para esclarecer cómo se desencadenó el hecho.

Las medidas solicitadas por la Justicia apuntan a reconstruir con precisión la mecánica del accidente ocurrido en la intersección de la avenida Cipolletti y la calle Pioneros . Para ello, se procesan los informes técnicos realizados en el lugar por el Gabinete de Criminalística de Villa Regina .

Una de las mayores expectativas de la investigación está puesta en el análisis de las imágenes de la cámara de monitoreo urbano ubicada justamente en esa esquina. Además, se peritarán los registros de los dispositivos de seguridad pertenecientes a los comercios y viviendas ubicadas en ese sector de la ciudad.

El funcionamiento del semáforo, eje de la investigación del choque

La esquina donde se produjo la colisión cuenta con un semáforo que funciona de forma permanente, a diferencia de otros cruces locales que quedan en luz intermitente durante la noche, según reportó el sitio LCR.

A través del análisis de los videos, los investigadores buscan confirmar cuál de los dos vehículos atravesó la intersección con la luz roja. Según señalaron fuentes judiciales, el cruce en rojo durante la madrugada es una maniobra que habitualmente ocurre en esa esquina.

Por otra parte, desde la Fiscalía se confirmó que se ordenó la toma de muestras para realizar exámenes toxicológicos a todas las personas involucradas en el siniestro, cuyos resultados se esperan para los próximos días. El expediente continúa bajo investigación estricta.

El lugar del accidente tiene un semáforo que funciona en línea permanente. Foto: archivo. Antonio Spagnuolo

Cómo ocurrió el trágico impacto

El siniestro vial se registró minutos antes de las 5 de la madrugada del jueves. En la motocicleta circulaban dos adolescentes de 16 años —una de las cuales falleció producto de las graves heridas—, mientras que el automóvil, un Chevrolet Aveo, era conducido por una mujer de 26 años.

De acuerdo a los datos informados por la policía, el auto circulaba por la avenida Cipolletti en sentido este-oeste, hacia el barrio Modelo/Plan Vea. Por su parte, la moto lo hacía por la calle Pioneros en dirección norte-sur, hacia la calle Juan XXIII. La investigación sigue bajo el análisis de las pruebas clave para determinar las responsabilidades del hecho.